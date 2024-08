Grandinata a Castiglioncello: conta dei danni e divieto balneazione

Getting your Trinity Audio player ready...

CASTIGLIONCELLO – Grandinata a Castiglioncello, si contano i danni il giorno dopo la grandine che nel pomeriggio di martedì 27 agosto ha colpito la cittadina lungo la costa livornese.

Con raffiche di chicchi di grandine grandi come palline da golf. Fuggi fuggi dei turisti dalle spiagge. Danni a centinaia di auto, in transito e parcheggiate, grondaie distrutte, vetri spaccati, tende e gazebo colabrodo. Non risulterebbero feriti.

Una maxi grandinata preceduta da allerta meteo con codice giallo.

E mercoledì 28 agosto arriva il divieto di balneazione con ordinanza firmata da Claudio Marabotti, sindaco di Rosignano Marittimo, Comune di cui Castiglioncello è frazione.

L’amministrazione comunale rende noto che mercoledì 28 agosto Asa, gestore del Servizio Idrico Integrato, ha informato che “in data 27 agosto a seguito degli eventi meteorologici si è verificata la prolungata attivazione dello scaricatore di piena della stazione di sollevamento di Caletta, a Castiglioncello”.

Considerato che, spiega il Comune di Rosignano Marittimo, la normativa regionale prevede di vietare la balneazione in via preventiva, “quando si verifichi una situazione inaspettata che potrebbe avere un impatto negativo sulla qualità delle acque, al fine di proteggere la salute dei bagnanti il sindaco ha firmato un ordinanza di divieto temporaneo di balneazione in località Pungenti, nel tratto di mare che va da 100 mt. a nord del Botro dei Condotti a 100 mt. a sud in corrispondenza del ‘Molo di Caletta’”.

Copia dell’ordinanza 766 del 28 agosto 2024 viene trasmessa, si legge nel testo dell’ordinanza stessa, al Dipartimento provinciale di ARPAT di Livorno, alla Regione

Toscana, al Ministero della Salute ed all’Azienda USL Toscana Nord Ovest ed all’Ufficio

Demanio del Comune di Rosignano Marittimo, alla Direzione Marittima di Livorno – Guardia Costiera, al Comando

di Polizia Municipale, “affinché copia della presente sia consegnata agli stabilimenti

balneari”.