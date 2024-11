Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Guardia di Finanza Livorno: visita ispettiva comandante Toscana

Guardia di Finanza Livorno, il comandante regionale Toscana, generale divisione Giuseppe Magliocco, ha effettuato una visita ispettiva al comando provinciale di Livorno.

Il comandante regionale Magliocco è stata accolto dal comandante provinciale di Livorno, Col. t.ST Cesare Antuofermo, insieme ai comandanti e rappresentanze dei reparti della provinci (Nucleo P.E.F.; Gruppo Livorno; Compagnie di Cecina, Piombino e Portoferraio; Tenenza di Castiglioncello), a tutto il personale alla sede, nonché alla dirigenza della locale sezione ANFI – Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Il comandante regionale ha rivolto ai militari parole di ringraziamento per l’impegno e la dedizione profusi nello svolgimento delle attività di servizio su Livorno ed in tutta la provincia, ribadendo la vicinanza al personale in ogni aspetto della vita lavorativa delle Fiamme Gialle.

Si è quindi tenuto un briefing con i comandanti di reparto e di articolazione, nel corso del quale il comandante provinciale di Livorno ha illustrato i risultati conseguiti nel 2024 in merito alle principali attività quotidianamente svolte dal Corpo nel contrasto alle forme di illegalità economico-finanziaria.

Quindi il comandante regionale, accompagnato dal Col. t.ST Antuofermo, si è recato in visita di saluto dal prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi, e dal procuratore della Repubblica di Livorno Maurizio Agnello.