In fiamme pianali di camion carichi di cellulosa all’interporto di Guasticce

COLLESALVETTI – Grosso incendio all’interporto di Guasticce, a Collesalvetti, in provincia di Livorno.

Per cause al vaglio dei vigili del fuoco di Livorno sono andati in fiamme diversi pianali di mezzi pesanti carichi di cellulosa. Una situazione che ha facilitato il diffondersi delle fiamme non sono ai tir, ma anche ad un campo adiacente.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Livorno con un’autobotte al seguito oltre al personale del comando di Pisa e ai volontari della sede del Crocino. Dall’alto c’è stato invece il supporto dell’aeromobile dei vigili del fuoco della sede di Cecina.