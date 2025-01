Incendio all’alba alle case Erp a Livorno: quattro in ospedale, uno è gravissimo

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Quattro intossicati, di cui uno grave, per un incendio all’alba in un palazzo di edilizia residenziale in via don Albertario a Livorno.

Per l’intervento è stata dichiarata la maxiemergenza. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e protezione civile comunale per dare assistenza alle persone coinvolte. I vigili del fuoco hanno fatto evacuare immediatamente l’intero stabile e domato le fiamme, scoppiate all’alba per cause ancora in via di definizione.

Il personale sanitario ha preso in carico 4 persone: una è gravissima, intubata e trasportata in codice rosso al pronto soccorso di Livorno dove è poi stata ricoverata in rianimazione. Tre, invece, sono stati ricoverati in codice giallo. Gli evacuati incolumi sono 15 e sono stati trasportati dopo la prima assistenza al salone Pamela Ognissanti dell’ex circoscrizione 1 di Corea e poi hanno trovato ospitalità da amici e parenti.

Sul posto anche il sindaco di Livorno Luca Salvetti, l’assessore Andrea Raspanti, la polizia locale e i rappresentanti di Casalp, l’ente che gestisce le case popolari del territorio comunale.

Nelle prossime ore, fa sapere il Comune, verranno valutate le condizioni per l’eventuale rientro negli appartamenti non danneggiati e soluzioni di emergenza per coloro che non potranno rientrare in casa nell’immediato.