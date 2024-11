Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Life Support in arrivo a Livorno: a bordo 38 naufraghi

Life Support in arrivo a Livorno, a bordo ci sono 38 persone che, illustra la nave ong di Emergency, si trovavano a bordo di una imbarcazione alla deriva in acque internazionali nella zona SAR maltese.

L’arrivo attualmente è previsto il 4 novembre. Il salvataggio giovedì 31 ottobre. Emergency: “L’avvistamento della piccola e sovraffollata barca in vetroresina dal ponte di comando della Life Support è avvenuto alle 11 circa, mentre il salvataggio si è concluso alle 12.10 con il trasferimento in sicurezza a bordo della nave di Emergency dei 38 naufraghi, di cui 14 donne, 4 minori accompagnati e 2 minori che viaggiano da soli”.

“I motori della barca in distress erano rotti, il mezzo imbarcava acqua ed era inclinato su un lato – spiega Jonathan Naní la Terra, SAR Team Leader della Life Support di Emergency. Le 38 persone alla deriva sul barchino in vetroresina erano stremate dalle tante ore di navigazione, ma fortunatamente il meteo era buono e così il nostro team di soccorritori ha prima messo in sicurezza tutti distribuendo i salvagenti e quindi ha portato i naufraghi a bordo della Life Support. Finito il soccorso abbiamo informato le autorità competenti e dato la nostra disponibilità per eventuali ulteriori interventi”.

Le persone soccorse dalla Life Support, prosegue Emergency, “hanno riferito di essere partite alle ore 2 di notte del 30 ottobre da Misurata, in Libia, e provengono da Siria, Nigeria, Palestina e Niger, Paesi colpiti da guerra, violenze, povertà e insicurezza politica”.

“Alla Life Support è stato assegnato dalle autorità Livorno come Pos (Place of safety) e la nave di Eemergency, che aveva dato disponibilità ad ulteriori interventi e aveva ricevuto una nuova segnalazione di barca in pericolo, è stata autorizzata dal Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC) italiano a ritardare l’arrivo in porto”.