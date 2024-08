Maximulta della Guardia di Finanza per la barca a vela a noleggio senza autorizzazioni

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Effettua servizio di noleggio senza la dichiarazione di esercizio di attività commerciale prevista dal Codice della nautica da diporto.

Per questo il rappresentante legale della ditta individuale proprietaria dell’imbarcazione a vela proprietaria dell’imbarcazione battente bandiera del Regno Unito è stato sanzionato per un importo di poco superiore ai 3500 euro.

Il controllo è stato effettuato dalla vedetta costiera V. 829 della stazione navale della Guardia di finanza di Livorno impegnata in attività di polizia del mare. È risultato che l’imbarcazione a vela non aveva comunicato allo Sportello telematico diportista (Sted) i dati necessari per svolgere l’attività commerciale di noleggio, tra cui gli estremi della certificazione di sicurezza, nonché quelli relativa alla polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile.

Anche in questo caso il Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Livorno ha assicurato il fondamentale presidio delle acque territoriali e contigue a tutela dell’economia legale e per il contrasto delle attività illecite. L’operatività è garantita tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24.