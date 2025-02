Maximulta e chiusura per il topo morto nella cucina del locale

Getting your Trinity Audio player ready...

ROSIGNANO MARITTIMO – Un topo morto in una cucina di un ristorante costa una multa salata per i titolari e la chiusura disposta assieme all’Asl.

Nell’ambito della campagna dei carabinieri sulla sicurezza degli alimenti, i militari del Nas – Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno eseguito un’ispezione all’interno di un esercizio per la somministrazione di alimenti di una frazione del comune di Rosignano Marittimo.

A seguito di un controllo per verificare il rispetto della normativa vigente e prevenire potenziali rischi per la salute pubblica, i carabinieri hanno rilevato la presenza della carcassa di un roditore all’interno di un’esca di cattura posta sulla pavimentazione della cucina.

Il controllo si è concluso con l’emissione di provvedimenti sanzionatori a carico del gestore responsabile per 2mila euro. Informate le autorità competenti in materia secondo le norme di settore. Inoltre, in collaborazione con il personale dell’Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest, è stato disposto un provvedimento di immediata chiusura e sospensione della somministrazione alimenti sino ad avvenuta sanatoria delle criticità.

Analoghi controlli proseguiranno su tutto il territorio provinciale da parte del N.A.S. in collaborazione con l’Arma territoriale a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare.