Multato per non aver installato il misuratore di portata a un pozzo privato

Getting your Trinity Audio player ready...

Non installa il misuratore della portata dei prelievi dal pozzo privato, un proprietario denunciato dai carabinieri forestali. I militari in forza al Nucleo Carabinieri Forestale di Cecina

hanno accertato che in un’area rurale a nord di Cecina, località La Cinquantina era presente un pozzo ad uso domestico all’interno di un terreno di proprietà privata. Dalle attività svolte è emerso che il pozzo era privo di idonei dispositivi di misurazione delle portate e volumi prelevati, come invece prevede la normativa comunale di settore in materia. I carabinieri hanno elevato al proprietario la contestazione della violazione, che come conseguenza comporta una sanzione amministrativa ammontante da 1500 a 6mila euro, salvo la riduzione di un quinto per casi di particolare tenuità.

Tuttavia la norma di settore prevede che a determinare l’importo effettivo da pagare per il trasgressore sia il comune di Cecina in qualità di amministrazione competente.