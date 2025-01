Risse e aggressioni in serie in una discoteca di Livorno: 30 giorni di chiusura

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Risse e aggressioni in serie in una discoteca nella sera di Santo Stefano, il Questore mette i sigilli per trenta giorni al locale.

Il questore di Livorno ha disposto la sospensione, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, delle licenze di una discoteca di Livorno, per la durata di trenta giorni a decorrere dal 31 dicembre scorso.

Il provvedimento è scaturito in seguito a fatti avvenuti la notte del 26 dicembre all’interno e nelle pertinenze esterne del locale divenuti lo scenario di una serie di violenti disordini tra i giovani frequentatori. Uno di loro, infatti, mentre si trovava nell’area dei bagni interni, è stato aggredito, apparentemente senza alcuna ragione, da un coetaneo e subito dopo da altri compagni dell’aggressore, anche con l’utilizzo di una cintura. Il ferito è stato poi soccorso da un’autoambulanza chiamata da un amico, ed il personale sanitario, ravvisandone la necessià ha avvisato le forze dell’ordine, il cui intervento invece non era stato richiesto dal gestore e dagli addetti ai servizi di controlli nonostante fossero al corrente di cose fosse accaduto.

Il giovane è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni.

Nel frattempo, gli operatori delle due volanti della Polizia e del radiomobile dei carabinieri, arrivate all’ingresso della discoteca sono stati avvicinati da un altro ragazzo sanguinante alla testa che denunciava di essere stato aggredito da un gruppo di giovani nel contesto di un’altra lite avvenuta poco prima nella pista da ballo. Solo successivamente si è portato con propri mezzi al pronto soccorso ospedaliero dal quale è stato dimesso con 10 giorni di prognosi.

Il personale di polizia intervenuto, vedendo numerosi avventori che usciti dal locale spaziavano all’esterno in modo frenetico occupando pericolosamente anche la sede stradale, priva di idonea illuminazione, si è visto costretto ad adottare ogni misura per tutelare la sicurezza pubblica. Intanto sono giunta altre chiamate al 112nue tra le quali quella di una ragazza che, in preda all’agitazione, ha riferito di essere stata malmenata da altri coetanei che in quel momento stavano aggredendo anche suo fratello.

Solo dopo una faticosa opera di mediazione le forze dell’ordine sono riusciti a ripristinare l’ordine pubblico, sebbene alcuni giovani, mostrando un atteggiamento minaccioso ed aggressivo e noncuranti della presenza dei poliziotti e dei carabinieri, hanno dichiarato di voler attendere l’uscita dalla discoteca delle rispettive parti antagoniste, determinati ad esercitare le proprie ragioni.

Nei giorni seguenti, il personale del posto fisso di polizia dell’ospedale ha reso noto che un altro frequentatore della discoteca si era portato quella notte al pronto soccorso poiché coinvolto in una colluttazione avvenuta sempre all’interno della sala da ballo in conseguenza della quale ha riportato la frattura del setto nasale, motivo per cui riceveva una prognosi di 15 giorni.

Dagli accertamrnti è emerso che anche in quella circostanza, nonostante la gravità dei fatti avvenuti all’interno della discoteca, né il gestore del locale né alcuno degli addetti ai servizi di controllo aveva richiesto immediatamente l’intervento delle forze di polizia, che avrebbero potuto evitare il verificarsi di quanto poi accaduto.

Le tardive chiamate al 112 sono state effettuate dai responsabili soltanto dopo aver realizzato la totale incapacità di fronteggiare i disordini avvenuti all’interno ed all’esterno della discoteca.

A cià si aggiunge la scarsa efficienza dell’impianto di videosorveglianza, che non ha fornito idonei elementi utili per la ricostruzione dell’esatta dinamica dei fatti ad eccezione del dato relativo al sovraffollamento registrato quella notte all’interno della discoteca.