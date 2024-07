San Vincenzo, da oggi è attivo lo sportello digitale

Getting your Trinity Audio player ready...

SAN VINCENZO – Da oggi (15 luglio) i servizi amministrativi e le pratiche burocratiche per i cittadini saranno presenti anche sullo sportello digitale, nell’apposita sezione del sito web del Comune di San Vincenzo.

I primi servizi online dello sportello digitale a disposizione del cittadino riguardano (per ora) alcune prestazioni di base: richiesta di accesso agli atti, richiesta agevolazioni scolastiche, richiesta di iscrizione al trasporto scolastico, richiesta permessi attività economiche, parcheggio Rimigliano, parcheggio e transito residenti, parcheggi rosa-over 65-medici, richiesta utilizzo sala consiliare e richiesta utilizzo sala ex Fucini.

Saranno raggiungibili dalla home page del portale dell’ente, cliccando in alto sul menu Servizi, o servendosi della funzione ‘cerca’. Qui sarà possibile esplorare le varie tipologie di servizi già attivi. Una volta consultata la relativa scheda con tutte le informazioni per procedere è necessario cliccare su ‘accedi’. L’accesso al servizio è possibile con tutte le identità digitali (Spid, carta d’identità elettronica e Cns, tessera sanitaria o firma digitale).

Sarà necessario compilare la pratica, come agevolazione i dati già presenti nella propria identità digitale come i campi anagrafici si compileranno in automatico, successivamente sarà possibile procedere all’invio. Tramite mail, e nell’apposita area personale, appariranno tutti gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento della richiesta e i pagamenti effettuati e da effettuare. Se la pratica dopo l’approvazione richiedesse un pagamento verrà trasmesso un link per poterlo effettuare direttamente sul portale comunale o da un esercente abilitato al PagoPa.

Per quanto riguarda la richiesta e il rilascio dei permessi si sottolinea che permane la possibilità di procedere presentandosi direttamente agli uffici preposti. In questo caso però verrà richiesto un diritto di segreteria pari a 10 euro. Per eventuali difficoltà nelle procedure si ricorda che è possibile recarsi al Punto Digitale Facile della biblioteca comunale G. Calandra in piazza Mischi per ricevere assistenza e formazione gratuita, ma anche per l’utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali. Nel caso in cui i cittadini non siano in possesso di un’identità digitale è possibile recarsi all’Ufficio relazioni con il pubblico o alla biblioteca comunale ‘G. Calandra’ per ricevere gratuitamente lo Spid. In alternativa è necessario rinnovare la carta d’identità con quella elettronica.

Sul nostro territorio i punti di facilitazione digitale sono attivi anche agli uffici dello Spi Cgil e alla Croce Rossa. Sul canale YouTube del Comune di San Vincenzo è disponibile un video nell’ambito del quale vengono illustrate le modalità di utilizzo dei nuovi servizi digitali.

BN