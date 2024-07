Scarsa igiene in cucina e i Nas fanno chiudere un esercizio sul lungomare di Cecina

Getting your Trinity Audio player ready...

CECINA – Un esercizio del lungomare di Cecina finisce nella rete dei carabinieri del Nas. Resterà chiuso finché non ottempererà ai requisiti di igiene e sicurezza richiesti dall’Asl.

Continuano i controlli dei carabinieri sulla sicurezza alimentare e sul rispetto della normativa a tutela della salute pubblica. I Carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità di Livorno sono stati impegnati in controlli di settore per monitorare il rispetto della normativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande sulla costa etrusca.

In particolare, i carabinieri, a seguito di capillari controlli eseguiti in esercizi pubblici del lungomare di Cecina, in ottemperanza alla campagna denominata Operazione estate tranquilla 2024, hanno riscontrato irregolarità sotto il profilo della sicurezza alimentare e igienico sanitario.

Nell’ambito di un controllo effettuato a carico di un esercizio nell’area litoranea, autorizzato anche alla somministrazione di alimenti, gli ispettori hanno riscontrato che i locali cucina e deposito alimenti erano in precarie condizioni igienico sanitarie per sporco, incrostazioni ed unto sugli impianti ed attrezzature e presenza diffusa di infestanti in più punti della pavimentazione. Pertanto il controllo si è concluso con l’emissione di sanzioni a carico del gestore per 2mila euro. Nell’ambito del controllo inoltre, in collaborazione con personale dell’Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest, è stato disposto un provvedimento di immediata chiusura e sospensione della somministrazione alimenti sino ad avvenuta sanatoria delle criticità.

Analoghi controlli proseguiranno su tutto il territorio provinciale da parte del Nas in collaborazione con l’arma territoriale a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare.