Una donna di 84 anni muore nel frontale sulla Vecchia Aurelia

ROSIGNANO – Tragico incidente nella mattinata del 16 ottobre a Vada, nel territorio del comune di Rosignano, in provincia di Livorno, sulla vecchia Aurelia in prossimità del ponte Tripesce.

Per cause al vaglio della polizia stradale di Venturina, che è intervenuta sul luogo del sinistro, due auto si sono scontrate frontalmente. L’impatto fra la Fiat Panda guidata da una signora di 84 anni residente a Cecina e un’altra vettura, condotta da un uomo di 31 anni, è stato violentissimo.

Per l’anziana signora non c’è stato nulla da fare e i sanitari hanno constatato il decesso. L’uomo, invece, di origini ucraine, è stato condotto in gravissime condizioni al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno.