Capodanno a Rosignano con Bobo Rondelli. A Cecina festa in piazza

Capodanno a Rosignano con Bobo Rondelli martedì 31 dicembre 2024 nell’area feste di Rosignano Marittimo. Il Comune, sindaco Claudio Marabotti, ha predisposto un servizio di navetta gratuito dalla stazione di Rosignano Solvay con ultima partenza per il ritorno alle ore 2 della mattina del primo gennaio 2025.

A Cecina è festa con musica in pieno centro cittadino con dj Marco Bresciani.

Ingresso libero a Rosignano Marittimo e a Cecina. Comuni che vietano entrambi i botti.A Rosignano Marittimo c'è il regolamento comunale di Polizia urbana

che vieta i botti tutto l’anno.

A Cecina la sindaca Lia Burgalassi ha firmato l’ordinanza che prevede fino al 7 gennaio 2025 il divieto di accensione di articoli pirotecnici con effetto di scoppio, a miccia o sfregamento (fuochi d’artificio, petardi, razzi e mortaretti) “nelle aree e vie pubbliche del territorio comunale maggiormente deputate all’incontro delle persone”. Nonché nelle aree dedicate al gioco dei bambini ed allo sgambo degli animali d’affezione

Dunque Bobo Rondelli grande protagonista della notte di Capodanno martedì 31 dicembre all’area feste di Marittimo. Un evento del ‘Canto della Balena’ in collaborazione con il Comune di Rosignano Marittimo e la Pro Loco di Rosignano con ingresso libero. Il concerto di Bobo Rondelli comincia alle ore 22.30 ed seguito dal dj set con Kripted_2.3. Con la voce di Manuela Bollani, le tastiere di Luigi Genise, la chitarra di Meme Lucarelli, la batteria di Michele Vannucci e il basso di Mauro Della Rocca.

Bobo Rondelli a Rosignano prima della partenza del ‘BoboTour’, come annuncia lo stesso cantautore musicista via social: “Manca poco all’inizio del BoboTour 2025!!! Si comincia il 16 Gennaio da Milano, poi vi aspettiamo a Roma, Bologna, Torino, Firenze, Sarzana…”

Attivo dunque anche un servizio navetta gratuita da Rosignano Solvay a Rosignano Marittimo sede del concerto di Rondelli e viceversa. L’ultima partenza per Rosignano Solvay da Rosignano Marittimo è fissata per le ore 2 del mattino di mercoledì 1 gennaio 2025.

A Cecina si balla martedì 31 dicembre in centro con dj Marco Bresciani.

Assessore Michele Bianchi: “’Cecina ovunque Natale’, col suo ricco programma di eventi, è andato molto bene. L’amministrazione è molto soddisfatta del risultato ottenuto attraverso un lavoro di collaborazione collettivo: il coinvolgimento delle scuole di danza e delle scuole di musica, delle associazioni cecinesi e il meraviglioso abbellimento del centro città ottenuto anche grazie ai commercianti. Festeggiamo l’arrivo del nuovo anno con dj Marco Bresciani, artista conosciuto non solo a livello locale ma anche toscano e nazionale, e i successivi appuntamenti che ci accompagneranno fino alla Befana”.

Il programma di ‘Cecina ovunque Natale’, infatti, non termina con il Capodanno, ma ci sono altri eventi.

Il 4 gennaio 2025 ‘Sbaratto’ – 10:00 – 13:00 – Terrazza dei Tirreni, Cecina Mare, swap party, per dare nuova vita al vostro vecchio abbigliamento

Cinema per bambini ‘Clifford: il grande cane rosso’ (gratuito) – 17:00 – Largo Cairoli – Cecina Mare, il cinema all’aperto dedicato ai più piccoli

Il 5 gennaio 2025 Concerto di inizio anno di musica classica (gratuito)

– 17:00 – Palazzetto dei Congressi, piazza Guerrazzi, un concerto con le talentuose artiste Tatjana Uhde al violoncello e Lisa Wellisch al pianoforte

Motori al mare: esposizione di auto e moto storiche del Garage del Tempo – 10:00 – 17:00 – Viale della Vittoria – Cecina Mare, con pezzi unici a due e quattro ruote per la gioia degli appassionati

Il 6 gennaio 2025 arriva la Befana

– 15:00 – 18:00 – Centro cittadino, animazione per bambini a cura di Targa Cecina

Per quanto riguarda l’ordinanza della sindaca Lia Burgalassi, fino al 7 gennaio “il divieto di accensione di articoli pirotecnici con effetto di scoppio, a miccia o sfregamento (fuochi d’artificio, petardi, razzi e mortaretti), nelle aree e vie pubbliche del territorio comunale maggiormente deputate all’incontro delle persone dove, per tradizioni storiche e sociali, sono più diffuse le manifestazioni culturali, economiche, religiose, gli eventi pubblici anche a carattere spettacolare e quelle comunque soggette a frequentazione da parte di un consistente numero di cittadini per svago, interessi diversi e personali come collettivi. Nonché nelle aree dedicate al gioco dei bambini ed allo sgambo degli animali d’affezione”.