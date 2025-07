Livorno celebra Berlinguer a cinquant’anni dallo storico comizio del 1975

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – A mezzo secolo esatto da un momento chiave della storia politica italiana, Livorno si prepara a ricordare Enrico Berlinguer, che l’11 luglio 1975 tenne in città uno dei suoi discorsi più emblematici. Quella serata, passata alla storia per la straordinaria partecipazione popolare e per il peso politico delle parole pronunciate, rivivrà venerdì 11 luglio 2025, in piazza della Repubblica, con la proiezione del film “Parla Enrico Berlinguer” del videomaker Marco Sisi.

Un intervento storico in un’epoca di grandi trasformazioni

Il discorso di Enrico Berlinguer a Livorno nel 1975 si colloca in un periodo di grande fermento e delicatezza per la politica italiana e internazionale. Il Partito Comunista Italiano, sotto la guida del suo segretario, si trovava a navigare in acque complesse, segnate dagli attacchi ai percorsi democratici in alcuni paesi, come il Cile, e da un crescente attrito con l’ideologia e la politica dell’URSS di Leonid Brežnev.

In questo contesto, Berlinguer lanciò con forza la proposta dell’eurocomunismo, una linea politica condivisa con altri partiti comunisti dell’Europa occidentale, in particolare quello spagnolo, guidato da Santiago Carrillo, e quello francese, il cui leader era Georges Marchais. L’eurocomunismo affermava il principio della realizzazione di una società socialista nei Paesi a capitalismo avanzato attraverso la progressiva attuazione di riforme economiche e sociali, ma in pieno rispetto delle regole previste dalle democrazie parlamentari. Si passava così dalle tradizionali «vie nazionali al socialismo» a delineare una sorta di «via europea», da attuarsi nel quadro della distensione internazionale e di un nuovo e autonomo ruolo internazionale dell’Europa. Un concetto rivoluzionario per l’epoca, che segnò una rottura significativa con l’ortodossia sovietica.

Livorno, palcoscenico di storia e partecipazione

Quel comizio livornese, che vide la presenza non solo di Berlinguer ma anche di Carrillo, divenne uno dei più partecipati della storia italiana. Livorno fu letteralmente invasa da persone e militanti provenienti da ogni parte d’Italia, desiderosi di ascoltare le parole dei leader e di respirare l’atmosfera di un momento che stava ridefinendo il futuro della sinistra europea. I temi affrontati allora, come l’Europa e la pace, risuonano con una sorprendente attualità anche ai giorni nostri, dimostrando la lungimiranza della visione politica di Berlinguer.

Parla Enrico Berlinguer: un film per la memoria

Per far rivivere quei momenti cruciali, il videomaker Marco Sisi ha realizzato il film “Parla Enrico Berlinguer”, una ricostruzione fedele che attinge a audio e video originali di quel comizio storico. La proiezione, che avrà luogo venerdì 11 luglio alle ore 21.30 in piazza della Repubblica, sarà il cuore di una serata-preview che si inserisce tra le iniziative collaterali della grande mostra “I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer”.

Questa esposizione, di enorme portata, si svolgerà da mercoledì 3 settembre a domenica 5 ottobre 2025 al Mandela Forum di Firenze. L’allestimento, esteso su ben 2500 mq, sarà arricchito da una vasta collezione di documenti che raccontano i vari passaggi dell’amato segretario del PCI, con un focus particolare sul suo legame con la Toscana.

L’iniziativa livornese è stata presentata a Palazzo Comunale alla presenza di numerose autorità e personalità di spicco. Tra i presenti, il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, e membri del comitato politico a garanzia della mostra in memoria di Enrico Berlinguer: Fiorella Gasperini, Paolo Fontanelli e Maurizio Paolini. Erano presenti anche i componenti del gruppo di lavoro per l’iniziativa di Livorno: Claudia Pavoletti, Serena Cassarri, Claudio Frontera, Marco Sisi, Fabrizio Brandi, Tommaso Melani, Bosco Pierluigi e Claudio Seriacopi. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai sostenitori dell’iniziativa, tra cui Cinema 4 Mori, Comitato Barontini e le aziende dei lavoratori del Porto di Livorno, che hanno contribuito a rendere possibile l’evento.

L’appuntamento di venerdì vedrà gli interventi dell’on. Michele Ventura, presidente del Comitato Toscano della mostra su Berlinguer, e del sindaco di Livorno Luca Salvetti. La serata sarà arricchita dalle letture di Fabrizio Brandi e sarà presentata da Claudia Pavoletti, avvocato internazionale e operatrice culturale. Un’occasione imperdibile per riflettere sul passato, comprendere il presente e guardare al futuro, ispirati dalle parole di un leader che ha segnato un’epoca.