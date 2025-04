Fra Firenze ed Empoli il ‘Festival dell’identità toscana’

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Torna il Festival dell’identità toscana. La seconda edizione della manifestazione prenderà il via domani (22 aprile) a Firenze, per concludersi il 29 a Empoli. Anche quest’anno il Festival sarà un’occasione di riflessione e di confronto, uno spazio dove mettere in relazione competenze, esperienze, progetti: “Un viaggio – come lo ha presentato il presidente Eugenio Giani – intorno ai temi che contano e che ci caratterizzano per quello che la Toscana è stata, è e potrà essere”.

Tanti le questioni che saranno oggetto di dibattito e approfondimento: da quelle del lavoro a quelle dell’impresa, dalla battaglia per i diritti ai nuovi saperi digitali, fino allo sport, la valorizzazione dell’enorme patrimonio culturale e di tutte le eccellenze di questo territorio, a cominciare da quelle agro-alimentari. Tutto ciò, insomma, che dà forma e sostanza all’identità toscana.

La Toscana dell’innovazione. Le esperienze di Toscana Tech on The road, Ikigai e Linee guida sull’IA di Regione Toscana sono i titoli degli incontri della prima giornata. Entrambe le sessioni, tutte e due dedicate alle nuove tecnologie, si svolgeranno nella mattinata nelle sale di Palazzo Strozzi Sacrati, con inizio alle 10 e conclusione entro le 13..

Il primo evento si terrà in Sala Pegaso. Dopo i saluti del presidente Eugenio Giani e l’introduzione dell’assessore a economia e turismo Leonardo Marras, verranno presentati i risultati relativi ai due progetti Toscana Tech on The road e Ikigai. A parlare del primo interverranno anche il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e alcune delle imprese coinvolte, mentre a parlare di Ikigai è stato invitato il presidente di Sviluppo Toscana Andrea Serfogli.

Il secondo incontro avrà luogo in Sala Esposizioni. Anche in questo caso, dopo il saluto del presidente e l’introduzione dell’assessore alle infrastrutture digitali Stefano Ciuoffo, sono previsti vari interventi di rappresentanti di istituzioni, studiosi e associazioni di categoria.

Il 23 aprile si parlerà di protezione civile, conservazione dell’ambiente, efficientamento energetico e fonti rinnovabili e il 24 aprile di mobilità sostenibile ed agricoltura.

Qui il sito del festival.