CASIGLIONCELLO – La forza delle idee 2024: Funiciello, Serena Bortone e Gigliola Cinquetti

La forza delle idee 2024, al via a Castiglioncello, provincia di Livorno, la rassegna curata da Paolo Mieli, giornalista, saggista, già direttore di Corriere della Sera e La Stampa.

Sul palco di Castello Pasquini Antonio Funiciello, Serena Bortone e Gigliola Cinquetti a presentare il loro ultimo libro.

Ad aprire la rassegna giovedì 29 luglio alle ore 21.30 è Antonio Funiciello, esperto di comunicazione, giornalista, saggista e Identity Manager di ENI.

Venerdì 30 agosto alla stessa ora Mieli converserà con Serena Bortone giornalista, conduttrice e autrice televisiva.

Sabato 31 agosto protagonista Gigliola Cinquetti, cantante, attrice e conduttrice televisiva.

Il protagonista del primo appuntamento, Antonio Funiciello Head of Identity Management di Eni, è stato a capo degli staff dei presidenti del Consiglio Mario Draghi e Paolo Gentiloni. ‘Tempesta. La vita (e non la morte) di Giacomo Matteotti’ è il suo ultimo libro, uscito a cento anni dall’assassinio di Giacomo Matteotti, che ricorre quest’anno.

L’appuntamento di venerdì 30 agosto con la giornalista Rai Serena Bortone, conduttrice di ‘Che Sarà’, programma tv finito al centro delle polemiche per l’ormai noto caso Scurati. La trasmissione è cancellata dai palinsesti Rai e nella prossima stagione la Bortone condurrà un programma su Radio 2. Recentemente ha pubblicato il suo romanzo ‘A te vicino così dolce’ in cui racconta con una prosa graffiante e fresca una stagione della vita in cui i sentimenti sembrano prevalere su tutto, trascinandoci in un vortice oscillante tra illusione e bruschi ritorni alla realtà. E ci consegna il ritratto di una generazione che scopre di non essere mai stata così libera come le hanno fatto credere.

La forza delle idee 2024 di Paolo Mieli si conclude sabato 31 agosto con Gigliola Cinquetti, storia della musica italiana, sessanta anni dopo il suo ‘Non ho l’età’ con cui ha vinto Festival di Sanremo ed Eurovision Song Contest.

Gigliola Cinquetti ha pubblicato un’autobiografia romanzata, ‘A volte si sogna’, piena di ricordi, aneddoti, retroscena.