LIVORNO – Teatro Goldoni di Livorno: si alza il sipario sulla stagione 2024-25

Teatro Goldoni di Livorno, con ‘La scommessa’ sabato 5 ottobre alle ore 21 si alza il sipario sulla stagione 2024-25.

Dramma ridicolo in due atti di e con

Emanuele Barresi, regista, Gaia De Laurentiis, Fabio Ferrari.

Ferrari figlio d’arte, suo padre il grande attore Paolo Ferrari, scomparso nel 2018.

Sono 50 le serate di spettacolo tra lirica, prosa, sinfonica, musica da camera, che

fino alla primavera inoltrata 2025 sono protagoniste della stagione al via al Goldoni.

Sul palco, tra gli altri, Giuliana De Sio, Milena Vukotic, Geppi Cucciari, Umberto Orsini e Franco Branciaroli, Neri Marcorè, Drusilla Foer, Paolo Calabresi, Valeria Solarino, Marco Bonini, Alice Bertini, Dino Abbrescia, Massimo De Lorenzo, Lorenza Indovina

Tutto il programma della nuova stagione del Teatro Goldoni.

La lirica il 26 ottobre con l’esecuzione per la prima volta al Teatro Goldoni della Messa da requiem di Giuseppe Verdi. Quindi La traviata il 3 gennaio 2025 e Falstaff 24 e 26 aprile 2025. Tosca di Puccini attesa il 14 e 16 marzo.

Il compositore livornese Pietro Mascagni, Mascagni festival, dipartimento

della Fondazione Goldoni, il prossimo 2 agosto con la quinta edizione del Festival, ricordato nell’anniversario della nascita il 7 dicembre.

Doppio appuntamento per ‘Opera Oggi’, rassegna che propone l’ascolto di opere del passato rivisitate con occhio moderno

(Cantata del caffè BWV 211 di Johann Sebastian Bach) e novità di musicisti del nostro tempo come Michele

Dall’Ongaro e Maurizio Agostini.

Stagione sinfonica con 14 concerti, progetto

artistico di Emanuele Gamba e Luciano Corona e la consulenza musicale di Paolo Noseda), Orchestra

del Teatro Goldoni gestita da Opera Music Management. Orchestra della Toscana impegnata in due concerti.

Rassegna di musica da camera

‘Classica con gusto’ in Goldonetta, progetto artistico di Carlo

Palese, giunta alla XIV edizione, sette appuntamenti. Solisti dell’Orchestra Goldoni ed il progetto artistico di Luciano Corona in

collaborazione con Opera Laboratori e AMAT Teatri di Siena.