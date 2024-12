Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Stato di agitazione Giunti Carlo Alberto, sindacati: “Chiesto incontro con azienda”

Stato di agitazione Giunti Carlo Alberto, azienda di Livorno controllata 100% Asa Spa che, si legge nel sito web Asa Spa, “si occupa attività di manutenzione, riparazione, ripristino e sostituzione di reti di acquedotti, gasdotti e fognature con garanzia di pronto intervento; lavori edili e stradali; costruzioni, demolizioni e rifacimento di beni immobili; movimenti di terra e smaltimenti; trasporto materiali aridi; pavimentazioni stradali; noleggio mezzi di lavoro ed è attiva principalmente nel Comune di Livorno e zone limitrofe”.

Protestano i lavoratori preoccupati per il loro contratto di lavoro in prospettiva di un’ipotesi di fusione per incorporazione con Cornia Manutenzioni, anch’essa controllata 100% Asa Spa.

Tra le due aziende l’applicazione di due contratti diversi. Contratto edilizia l’attuale dei lavoratori Giunti Carlo Alberto. Contratto metalmeccanici Cornia Manutenzioni.

A farci il punto della situazione Emilio Soldatini, responsabile territoriale Filca Cisl.

“Abbiamo dichiarato lo stato di agitazione a oltranza lunedì 9 dicembre. Circa tre settimane fa abbiamo chiesto un incontro con l’azienda per sapere se e quando verrebbe fatta una fusione per incorporazione tra le due società. Non c’è ancora una ufficialità in tal senso. E se i lavoratori potranno mantenere il contratto edilizia. A oggi non abbiamo ricevuta risposta. Se non la riceveremo, stiamo valutando azioni a partire dal prossimo lunedì 16 dicembre, sciopero compreso. Quanti sono i lavoratori? Una quindicina. La loro volontà è di poter mantenere l’attuale contratto edilizia. Se si occupano di edilizia è giusto che il contratto applicato sia relativo”.

Cornia Manutenzioni, recita sito web Asa Spa, “si occupa di attività di manutenzione, riparazione, ripristino e sostituzione di reti di acquedotti, gasdotti e fognature con garanzia di pronto intervento, lavori edili e stradali, costruzioni, demolizioni e rifacimento di beni immobili, movimenti di terra e smaltimenti, trasporto materiali aridi, pavimentazioni stradali e noleggio mezzi di lavoro; opera principalmente nei Comuni della Val di Cornia – ove si trova la sede operativa principale dell’impresa e all’Isola d’Elba, dove ha costituito, nel corso del 2010, una sede operativa secondaria con personale residente all’Elba.

Cornia Manutenzioni Srl è sottoposta a direzione e coordinamento da parte di ASA”.