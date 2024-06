Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Luca Salvetti bis: ecco la squadra del sindaco di Livorno.

Luca Salvetti bis, il sindaco di Livorno, centrosinistra, riconfermato al primo turno con 51.73%, presenta la sua giunta.

Squadra che vince non si cambia. O quasi. Conferma la giunta del primo mandato Luca Salvetti con vicesindaca Libera Camici.

E opera una doppia new entry. Federico Mirabelli, segretario comunale Pd, e Michele Magnani. Con la vicesindaca Camici, Mirabelli, Magnani nella giunta Salvetti bis Andrea Raspanti, Viola Ferroni, Giovanna Cepparello, Silvia Viviani, Simone Lenzi, Rocco Garufo.

Escono dalla giunta ma sono i nuovi consulenti del sindaco Barbara Bonciani per questioni portuali, attività internazionale Rete, porto delle donne, e integrazione porto città.

Gianfranco Simoncini, già assessore regionale e sindaco di Rosignano Marittimo, consulente del sindaco per rapporti istituzionali con Regione ministeri enti ambito sovracomunale.

La presentazione della giunta Salvetti bis martedì 18 giugno.

Sono quattro le assessore. Salvetti: “Non ho sentito questa difficoltà di dire escono una donna e un uomo ed entrano due uomini. Non ho fatto scelte in base a genere. Nella struttura comunale, la componente dirigenziale è in gran parte femminile, domani escono due uomini ed entrano due donne. Due terzi dei dipendenti comunali due terzi sono donne. Se arriviamo al fatto di non pensare a questo come elemento che crea problemi abbiamo centrato il superamento degli stereotipi”.

Poi: “Secondo me per una città di 150mila abitanti nove assessori sono pochi. Non può essere una discriminazione il numero di abitanti. Una valutazione su questo andrebbe fatta per fare meglio il lavoro”

Scherza il sindaco bis Luca Salvetti: “Io taglianastri? Ecco la scatolina in cui conservo tutti i pezzettini dei nastri che ho tagliato. Su ognuno c’è il nome dell’inaugurazione. Sono tutti segnati. In questi due mesi di campagna elettorale senza tagliare nastri ho sofferto molto. A casa facevo tenere il nastro ai figli e lo tagliavo per allenarmi. Ora potrò continuare a tagliarli. Ora sui social scrivono: “Se ha tagliato un nastro vuol dire che c’è un’opera compiuta. E’un bene per Livorno”.

Su un Alessandro Guarducci ‘sindaco ombra‘, Salvetti sul candidato sindaco centrodestra più Azione che ha ottenuto 22.48%: “Se Guarducci pensa a un sindaco ombra con 30 punti percentuali di differenza forse vorrà fare l’ombra del sindaco. In Inghilterra c’è una struttura organizzata. In Italia il governo ombra è successo un paio di volte. Sono esperienze che hanno vissuto poco perché c’erano problemi tra sindaco ombra e partito. E non mi sembra che Guarducci in questo momento possa contare su rapporti tranquilli tra il candidato sindaco e il resto dei partiti“.

Ecco le deleghe della giunta Luca Salvetti bis.

Sindaco Luca Salvetti: polizia Locale. Sicurezza partecipata. Protezione Civile. Sport e impianti sportivi. Porto e integrazione porto città. Anagrafe e Urp. Comunicazione. Enti e associazioni sovracomunali. Fondi europei.

Vicesindaca Libera Camici: istruzione e politiche educative. La città dei bambini e delle bambine. Edilizia scolastica. Consigli di zona, partecipazione, decentramento. Promozione dei Quartieri. Pari Opportunità. Tutela e benessere degli animali da affezione.

Andrea Raspanti: Politiche per la coesione sociale e l’integrazione sociosanitaria. Sanità e nuovo ospedale. Politica per la casa. Terzo settore. Diritti

Viola Ferroni: Bilancio e finanze. Personale. Società partecipate. Rapporti con il Consiglio Comunale. Demanio marittimo. Servizi cimiteriali.

Giovanna Cepparello: Mobilità sostenibile. Cura dello spazio pubblico e della città. Pronto intervento SegnalaLi. Gestione dei rifiuti e igiene ambientale. Accessibilità e Peba. Politiche del cibo

Federico Mirabelli: Opere e lavori pubblici. Patrimonio. Manutenzioni strutture e impianti pubblici. Politiche del Lavoro. Sviluppo economico. Attività produttive. Blue economy

Silvia Viviani: Interventi strategici pubblici. Attuazione del piano del verde. Coordinamento opere Pnrr. Rigenerazione urbana. Politiche urbanistiche. Politiche ambientali. Edilizia privata. Sviluppo e valorizzazione dei quartieri

Simone Lenzi: Cultura. Biblioteche e musei. Fondazione Goldoni. Toponomastica. Relazioni internazionali. Affari legali.

Michele Magnani: Formazione e innovazione. Politiche giovanili. Servizi per l’adolescenza. Campus Livorno. Transizione digitale. Start up giovanili. Coworking e centri aggregativi

Rocco Garufo: Turismo sostenibile. Fondazione Lem. Commercio e Suap. Rilancio aree mercatali e mercato centrale. Amministrazione del suolo pubblico