CECINA – Prefetto a Cecina dopo alluvione: “Solidarietà alla comunità”

Il prefetto a Cecina dopo alluvione che ha colpito in ottobre il territorio, con la tracimazione del fiume Cecina e la città invasa da acqua e fango.

Sopralluogo del prefetto Giancarlo Dionisi con la sindaca Lia Burgalassi.

Il Prefetto ha espresso “profonda solidarietà e vicinanza al sindaco Burgalassi ed all’intera comunità di Cecina, duramente colpita dalle alluvioni che si sono verificate il 18 e il 25 ottobre 2024″.

Durante la visita ufficiale, il prefetto ha voluto sottolineare “il sostegno concreto che le istituzioni intendono garantire alle persone e alle attività economiche colpite dall’emergenza, ed ha assicurato “un impegno diretto per accelerare l’erogazione di fondi necessari a coprire i danni subiti”.

La visita si è svolta nello spirito di leale collaborazione istituzionale per offrire il necessario supporto in questo delicato momento di grande impegno del primo cittadino e dell’amministrazione comunale.

Al riguardo il prefetto si è così espresso “le recenti alluvioni rappresentano un chiaro segnale della necessità di un cambio di passo nella pianificazione territoriale e nella gestione delle risorse idriche”, evidenziando come sia urgente adottare misure strutturali e preventive capaci di resistere a fenomeni climatici di intensità eccezionale.” Non possiamo più permetterci di rincorrere le emergenze: è essenziale investire in opere di difesa e prevenzione che possano garantire una maggiore sicurezza a lungo termine per le nostre comunità e il nostro tessuto economico” ha affermato il prefetto.” Pur non essendo abituati ad eventi meteo di così grande impatto, di fatto, ci dobbiamo preparare ai cambiamenti climatici mettendo in campo tutte le risorse disponibili per tutelare, in primo luogo, la vita delle persone e la loro incolumità ma anche per individuare tutte quelle misure volte alla valutazione dei nuovi rischi che i reticoli idrografici presentano nel territorio cercando le migliori soluzioni affinchè mantengano il loro valore di risorse e non costituiscano un pericolo”

Il prefetto, al riguardo, ha sottolineato “la necessità di miglioramento delle infrastrutture di prevenzione”, dichiarando che “è prioritario rafforzare le difese contro eventi atmosferici di tale portata, sempre più frequenti e devastanti. Occorre una pianificazione strategica e coordinata, che coinvolga sia gli enti locali sia il governo centrale, per assicurare la messa in sicurezza del territorio. In queste circostanze così gravi ritengo fondamentale la sinergia tra le Istituzioni e cittadini”.

Ribadendo “l’impegno delle istituzioni a lavorare insieme per trovare risorse adeguate e promuovere un piano di interventi infrastrutturali strategici, consapevoli dell’urgenza di proteggere il territorio e sostenere le comunità nel fronteggiare l’evoluzione del rischio climatico”.

Quindi: “Confermo il mio personale impegno anche al Comune di Cecina, come rappresentante dell’Ufficio Territoriale del Governo, per le iniziative volte a rappresentare alla Regione Toscana, alla Provincia e ad Anas, tutte le necessità di interventi, contributi economici e sostegni per il ripristino della viabilità e per ogni operazione necessaria ai cittadini ed ai loro beni per la ripresa della vita quotidiana in sicurezza. Sosterrò formalmente la richiesta del Comune presso il Dipartimento della protezione civile per la dichiarazione dello stato di emergenza perché la notevole entità dei danni necessita di consistenti stanziamenti finanziari ”

Sindaca Burgalassi: “Un incontro molto positivo e costruttivo e ringrazio il Prefetto per aver dedicato tempo e attenzione al territorio di Cecina. In questa sua prima visita nella nostra città abbiamo avuto l’opportunità di illustrare le criticità riscontrate nelle due emergenze di maltempo e chiedere il supporto della Prefettura per rafforzare i rapporti di collaborazione tra i vari organismi coinvolti nella protezione civile, nella difesa del territorio e delle infrastrutture.

Sono certa che questo primo incontro sia solo l’inizio di una proficua sinergia tra istituzioni. È assolutamente necessario prendere atto dei cambiamenti climatici che ci troviamo ad affrontare, lavorare sulla prevenzione e la gestione del rischio e adottare strategie adeguate per affrontare le emergenze. In questo il ruolo della Prefettura è fondamentale e nel prefetto Dionisi abbiamo trovato un interlocutore concreto e attento ai bisogni del territorio“.

Il Prefetto ha poi concluso: “Proseguirò nei sopralluoghi recandomi anche nel Comune di Castagneto Carducci, territorio, ugualmente coinvolto dai pesanti eventi di maltempo verificatisi dal 17 ottobre scorso, esprimendo la massima vicinanza al sindaco Scarpellini ed alla cittadinanza” .