Tracimazione fiume Cecina. Giani firma stato emergenza regionale.

Tracimazione fiume Cecina in riva destra, in località Gorette, nel pomeriggio di venerdì 18 ottobre e l’acqua si sta muovendo verso la Mazzanta, Vada, Comune di Rosignano Marittimo.

Giani: “Prestiamo massima prudenza ed evitare di mettersi in viaggio se non per necessità. Non risultano al momento interventi urgenti di soccorso a persone”.

Giani, presidente della Regione Eugenio Giani, ha intanto firmato lo stato di emergenza regionale venerdì 18 ottobre che riguarda le province di Livorno, Pisa, Siena, Grosseto, Pistoia e Città metropolitana.

Evacuazione fiume Elsa, Castelfiorentino sott’acqua. Famiglie evacuate. Evacuazioni anche a San Gimignano.

L’assessora alla Protezione civile Monia Monni sta facendo un sopralluogo nei luoghi più colpiti dal temporale di stanotte. Anche sul Cecina, Comune con sindaca Lia Burgalassi, nel punto di esondazione. Con lei il direttore della protezione civile Giovanni Massini e alcuni sindaci dei territori coinvolti. “Il Cecina era sorvegliato speciale di queste ore, l’acqua aveva infatti occupato la golena dove la piena stava passando. Una piena così questo fiume non l’aveva mai vista”. A Castelfiorentino Monni era insieme alla sindaca Francesca Gianni. “C’è un allagamento importante in una zona dove ci sono abitazioni e insediamenti produttivi e sono state evacuate circa una trentina di persone, fra cui qualche bambino e diversi animali. Le evacuazioni sono state effettuate dai sommozzatori dei Vigili del fuoco, stiamo aspettando che la Città metropolitana installi le idrovore per portare via l’acqua, ma stiamo anche valutando insieme al Genio civile la possibilità di fare un taglio per un’uscita controllata dell’acqua sull’argine della Pesciola in modo da poter più velocemente liberare le zone e poter poi intervenire una volta che sono asciutte”. Nel pomeriggio di venerdì 18 ottobre l’assessora Monni anche a Campiglia Marittima al Coc (Centro Operativo Comunale) con la sindaca Alberta Ticciati. “Qui la situazione è importante, anche se fortunatamente ha colpito zone prevalentemente rurali. Il Cornia ha prodotto 6 rotture arginali, tre in riva sinistra e 3 in riva destra precedute da sormonti (superamento sommità arginale). Questa è una dinamica tipica, l’acqua è troppa, il fiume non la contiene ed esondando va ad erodere l’argine coi conseguente crolli arginali. Anche alcuni affluenti sono andati in crisi; è piovuta in 3 ore una quantità d’acqua così elevata che i nostri corsi d’acqua non reggono. Ed è un problema”. L’altra criticità ha fatto sapere Monni riguarda il fiume Sterza che ha subito la stessa dinamica del 23 settembre scorso andando quindi ad infierire nelle zone già colpite. Lo stesso anche a Castagneto Carducci e Venturina dove l’assessora è arrivata accompagnata dal Genio civile. Anche a Castagneto le dinamiche cono quelle tipiche dello scorso settembre. Troppa acqua e tutta insieme.

A seguito degli interventi in corso e del monitoraggio costante da parte del Servizio manutenzione stradale della Provincia di Livorno, aggiornamenti sulla situazione delle strade provinciali della stessa Provincia di Livorno.

La Sp 39 Vecchia Aurelia, chiusa dopo l’esondazione del fiume Cornia a sud di Venturina, è stata riaperta dopo le operazioni di sgombero dei detriti, , nelle zone Argentiera e Fattorie, effettuate dagli operai provinciali già a partire dalla notte. Anche il ponte all’altezza del km 244, è nuovamente percorribile con le limitazioni che erano già in essere.

Sulla Sp 329 Passo Bocca di Valle, da Castagneto C.cci verso Sassetta, si sono verificati altri smottamenti, che si aggiungono alle frane del settembre scorso. La situazione maggiormente critica è in loc. Ponte d’oro. La ripulitura della carreggiata dai detriti, ad opera dell’impresa incaricata, ha consentito di ripristinare le condizioni di sicurezza per la riapertura della strada avvenuta già nel primo pomeriggio.

La Sp 20 San Vincenzo-Campiglia al momento resta chiusa per completare la rimozione dei detriti portati sulla piattaforma stradale dal botro che costeggia la strada, tracimato in diversi punti. Alcuni problemi sono causati dal crollo di diversi muretti di privati frontisti che ingombrano le fosse stradali, mentre al km 5 si è verificato un cedimento della pavimentazione stradale che dovrà essere messo in sicurezza prima di riaprire il transito.

La Sp 21 Cafaggio-Riotorto, rimane chiusa, dall’incrocio con la Sp 22 e fino intersezione con la SS 398, a Cafaggio, per l’esondazione del Merdancio, nonché per l’allagamento dei campi attigui al ciglio stradale. Dopo il deflusso dell’acqua la strada, poi, dovrà essere ripulita dai detriti e arbusti depositati sulla carreggiata.

Situazione critica anche sulla Sp 22 San Lorenzo-Banditelle, dall’intersezione con la Sp 39 Vecchia Aurelia fino all’incrocio con la Sp 21. Il botro di Popoli, esondato e già parzialmente ritirato, ha lasciato numerosi detriti sulla carreggiata. La strada è comunque aperta al transito grazie alle operazioni di sgombero della piattaforma stradale. Rimane una criticità nel tratto in loc. Alcide, in prossimità dell’innesto con la Sp 39 Vecchia Aurelia, dove sono ancora presenti allagamenti che costeggiano la strada.

La Sp 16b Via Bolgherese è stata riaperta dopo la rimozione dei detriti, tuttavia permangono alcune criticità dovute al riempimento delle fosse stradali lungo il tracciato, che creano problemi al deflusso delle acque.

Sulla Sp 18 dei Quattro comuni ci sono smottamenti a tratti lungo tutta la percorrenza e al km 3+900 si è verificata una frana, delimitata da segnaletica provvisoria. La strada è comunque stata ripulita ed è aperta al transito.

Anche sulla Sp 18 del Lodano è presente una piccola frana, tra il km 1+300 e 1+400, poco dopo l’uscita dall’abitato di Sassetta. La strada è aperta e il tratto franato è delimitato in via provvisoria, in attesa della sistemazione della segnaletica stradale che indica il restringimento della carreggiata e il transito in senso unico alternato.

Si invitano gli automobilisti a fare attenzione lungo tutte le strade segnalate per la presenza di asfalto scivoloso.