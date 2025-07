Sviluppo del porto di Piombino, ok in Senato all’ordine del giorno di sostegno della Lega

Getting your Trinity Audio player ready...

PIOMBINO – In Senato è passato l’ordine del giorno della Lega sul decreto legge per il sostegno ai comparti produttivi, che impegna il governo “a garantire ogni strumento normativo e finanziario utile a supportare lo sviluppo delle infrastrutture portuali di Piombino“.

“Un passo importante in vista dei prossimi investimenti strategici che interesseranno il territorio. L’accordo di Programma sottoscritto durante la conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina, infatti, rappresenta sicuramente una svolta storica per Piombino e un passo decisivo verso la riqualificazione industriale, economica e occupazionale di un’area strategica per tutto il paese – dice il senatore toscano della Lega Manfredi Potenti, che ha proposto l’ordine del giorno – L’accordo porterà alla realizzazione di un impianto siderurgico di nuova generazione, per un investimento complessivo di circa 2,5 miliardi di euro, e alla creazione di circa 1100 posti di lavoro, tra diretti e indiretti. Con l’ordine del giorno odierno si chiede al governo, in attesa della realizzazione della nuova acciaieria, di cogliere l’occasione per completare gli investimenti sulle opere necessarie alle esigenze dei nuovi utilizzi portuali. La Lega, ancora una volta, sostiene concretamente il rilancio dei nostri territori industriali per garantire opportunità di sviluppo e occupazione. Piombino merita di essere protagonista nel panorama produttivo e logistico nazionale ed europeo”.