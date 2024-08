Viaggio infinito Geo Barents, da Livorno ad Avellino: “Ignobile”

Già in passato etichettando esseri umani come “carico residuale” le destre hanno dato sfoggio di un disprezzo disumano verso la sofferenza e la dignità di chi fugge da guerre, persecuzioni e povertà.

Non c’è alcun ritegno nel prolungare il dolore di queste persone, come dimostra la vicenda dei 57 migranti sbarcati a Livorno e poi trasferiti ad Avellino, a 600 chilometri di distanza, dopo giorni di agonia in mare.

È evidente che l’unico obiettivo di questo governo è quello di cavalcare l’onda del populismo, alimentando paure e tensioni sociali, anziché cercare soluzioni reali e sostenibili, sperperando risorse pubbliche.

Grazie all’impegno della Regione Toscana, del Comune di Livorno, delle Forze dell’ordine e delle associazioni, i migranti hanno ricevuto l’assistenza necessaria. Tuttavia, la destra continua a ignorare i diritti umani, rinnegando ogni civile forma di assistenza. Ringraziamo il nostro deputato Marco Simiani, che ha già annunciato un’interrogazione parlamentare per chiarire questa ignobile vicenda. Noi siamo convinti che serva più umanità e una politica alternativa, capace di stringere alleanze in Europa per una gestione collettiva e solidale del fenomeno migratorio. Continuare su questa strada non fa altro che isolare l’Italia, rendendola complice di una vergogna che la storia non mancherà di condannare. È tempo di costruire un modello di accoglienza che metta al centro i diritti umani e la dignità delle persone. Un Paese che si dice civile non può permettersi di restare indifferente di fronte a tanta barbarie”.