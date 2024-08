Attraccata al porto di Livorno la nave Geo Barents con 57 migranti salvati in mare

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – La nave Geo Barents della ong Medicins Sans Frontieres è attraccata nelle mattinata del 18 agosto al porto di Livorno con 57 migranti, la maggior parte adulti, ma a bordo ci sono anche alcuni minori e donne.

L’arrivo era atteso dopo il soccorso in mare di un gommone in acque internazionali.

Al porto di Livorno, una volta attraccata la nave, sono state avviate le consuete operazioni di verifica e sbarco, coordinate dalla Prefettura e da autorità marittime, personale delle forze dell’ordine ed è stato messo in campo il dispositivo della protezione civile.

La sanità marittima è salita a bordo con la polizia di frontiera per i controlli che anticipano lo sbarco e la destinazione ai centri di accoglienza.

Sul posto c’è, fra gli altri, anche la Croce Rossa Italiana che, ricorda, “è presente in tutti i porti, per rispondere alle necessità di chi arriva sulle coste italiane dopo viaggi estenuanti, per alleviarne le sofferenze e per garantire loro soccorso e assistenza”.