Ruba uno smartphone di valore in un centro commerciale: denunciato un 25enne

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Ruba uno smartphone di grande valore, denunciato un 25enne di origine dell’est Europa.

È ritenuto l’autore del furto avvenuto alla metà del mese di ottobre ai danni di un negozio di elettrodomestici collocato in un noto centro commerciale di Livorno.

Secondo la ricostruzione dei fatti eseguita dai militari, che per le loro indagini si sono avvalsi anche dell’esame e dei riscontri forniti da diversi circuiti di videosorveglianza presenti nella zona ed in città. Il giovane sospettato si sarebbe trovato all’interno del negozio come un normale cliente, quando, dopo aver scavalcato il bancone espositivo, approfittando della momentanea distrazione del personale addetto, avrebbe sottratto ed asportato dal vano sottostante un cellulare di una nota marca importante nonché costosa dal valore che supera la somma di 1300 euro.

Una volta che dallo studio degli elementi raccolti i carabinieri hanno avuto la certezza dell’identità del presunto autore, fatti i dovuti riscontri, hanno avviato con tempestività le ricerche e con un’attenta azione di controllo del territorio, unita al prezioso scambio informativo con i militari di altri reparti dell’Arma, lo hanno individuato quindi compiutamente identificato.

Il giovane, già conosciuto per questioni legate a reati predatori, è stato denunciato a piede libero alla locale Procura della Repubblica per furto aggravato.