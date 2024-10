Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Ambra Sabatini riparte da Livorno: Fabrizio Mori allenatore

Ambra Sabatini riparte da Livorno, la città in cui è nata la campionessa paralimpica nei 100 metri di Tokyo 2020, portabandiera azzurra Parigi 2024.

Ad allenarla il livornese Fabrizio Mori, campione del mondo 400 hs Siviglia 1999 e vicecampione del mondo 2001 a Edmonton con tanto di record italiano che ha resistito fino al 2024, ritoccato da Sibilio agli Europei di Roma.

Riparte Ambra Sabatini, 22 anni, dopo la delusione per la caduta nella finale paralimpica di Parigi. Lascia Roma per Livorno. Obiettivo Los Angeles 2028.

Ambra Sabatini annuncia altresì anche il via alla preparazione per il salto in lungo.

Ad annunciare la svolta la stessa Ambra Sabatini via Instagram: “Vi avevo detto che sarebbero cambiate tante cose nella mia vita e adesso posso ufficialmente svelarvi tutto. Sono tanto felice di annunciarvi che mi trasferirò a Livorno, la mia città del cuore, dove sono nata e spero di rinascere. Sarò sotto la nuova guida di Fabrizio Mori allenatore Fiamme Gialle, campione mondiale 400 ostacoli a Siviglia 1999, una collaborazione che non può che darmi grande stimolo e non vedo l’ora di iniziare. Sono grata per il percorso intenso di crescita intrapreso con Pasquale Porcelluzzi che mi ha portato fino a Parigi e per il periodo che ho trascorso al Centro Sportivo Fiamme Gialle di Castel Porziano, ormai casa per me. È il momento di scrivere un nuovo capitolo con una nuova avventura, anche nel salto in lungo”.