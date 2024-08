Getting your Trinity Audio player ready...

Paralimpiadi Parigi 2024 al via, Toscana portabandiera con Ambra Sabatini.

Paralimpiadi Parigi 2024 al via, la Toscana portabandiera con Ambra Sabatini nella cerimonia di apertura mercoledì 28 agosto. La campionessa olimpica 100 metri di Tokyo, nata a Livorno e cresciuta a Porto Ercole, alfiere azzurra. Con Ambra Sabatini portabandiera il formidabile handbiker Luca Mazzone.

Sabatini e Mazzone hanno ricevuto il tricolore a giugno dal presidente della Repubblica Mattarella insieme a Gianmarco Tamberi ed Arianna Errigo in partenza per le Olimpiadi.

Ed è una spedizione azzurra la più numerosa di sempre ai Giochi Paralimpici con l’Italia presente in 17 discipline, due in più rispetto a Tokyo 2020.

141 gli atleti in gara, con un incremento di 26 azzurri rispetto all’ultima edizione.

Gare trasmesse in diretta Rai

Tutti i campioni toscani in gara alle Paralimpiadi di Parigi 2024.

La portabandiera Ambra Sabatini è medaglia d’oro Olimpiadi Tokyo nei 100 metri.

Debutto paralimpico per il livornese Christian Volpi, 1998, canoista con specialità 200 metri. Christian ha perso entrambe le gambe in un incidente in motorino.

Per il canottaggio protagonista Greta Elizabeth Muti, ha iniziato a remare Isola del Giglio.

Nel paradressage Sara Morganti, di Barga, alla quarta partecipazione alle Paralimpiadi, due medaglie di bronzo a Tokyo.

Lo schermidore senese Matteo Betti è alla sue quinte Paralimpiadi, bronzo Londra 2012.

In azzurro il judoka di Orbetello Valerio Romano Teodori.

Il nuotatore fiorentino Simone Ciulli, medaglia d’argento staffetta 4×100 stile libero a Tokyo.

E poi c’è il sitting volley con la Nazionale con le pisane Eva Ceccatelli, Giulia Bellandi e Sara Cirelli, la livornese Giulia Aringhieri e la massese Elisa Spediacci, campionesse europee 2023.

Il triathlon, con l’atleta di Castagneto Carducci Gianluca Valori.

L’Italia con 141 atlete e atleti che competeranno in 17 discipline: atletica, badminton, canoa, canottaggio, ciclismo, equitazione, judo, nuoto, scherma, sitting volley, sollevamento pesi, taekwondo, tennis in carrozzina, tennistavolo, tiro a segno, tiro con l’arco, triathlon. Una lista che ha subito un’ultima modifica lunedì scorso 5 agosto, con l’inserimento in Delegazione di una atleta dello judo, a seguito dell’assegnazione di un ulteriore pass da parte della commissione bipartitica internazionale.

L’ultima partecipazione dell’Italia ai Giochi Paralimpici Estivi ha segnato il miglior risultato dell’epoca moderna, con 69 medaglie conquistate e il nono posto