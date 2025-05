Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – La Corte sportiva d’appello della Federazione italiana pallacanestro ha respinto il ricorso presentato dalla Libertas Livorno contro la squalifica del PalaMacchia comminata dal giudice sportivo all’indomani di gara 2 di playout contro Elachem Vigevano.

In caso di spareggio, gara 5, eventualmente in programma mercoledì 21 maggio alle 21, si disputerà in campo neutro.