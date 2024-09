Auto buca due stop e travolge otto pedoni: morte due ragazze tedesche

Getting your Trinity Audio player ready...

CAMAIORE – Gravissimo incidente nella serata del 18 settembre sulla via Italica a Lido di Camaiore, in provincia di Lucca.

Due i morti e sei i feriti, di cui uno gravissimo e portato con l’elisoccorso all’ospedale pisano di Cisanello dopo la carambola che ha visto protagonista una vettura che ha travolto sette pedoni prima di scontrarsi con un’altra vettura.

Sul posto sono intervenuti mezzi del 118 inviati dalla centrale unica, carabinieri e polizia stradale oltre ai vigili del fuoco.

Secondo le prime ricostruzioni la donna alla guida della vettura ha perso il controllo del mezzo investendo alcuni pedoni e terminando la corsa contro un veicolo. Il bilancio è due persone decedute, due giovani ragazze tedesche, un ferito gravissimo a Cisanello in elisoccorso e cinque feriti trasportati fra l’ospedale Versilia e delle Apuane.

I vigili del fuoco hanno effettuato la messa in sicurezza delle vetture e collaborato con il personale sanitario. Sul posto per i rilievi dell’incidente e per la viabilità carabinieri e polizia stradale.