Denunciato per le scritte in arabo sulle colonne di una chiesa di Viareggio

VIAREGGIO – Ha scritto “Allah è sufficiente per noi ed è il miglior guardiano, che eccellente protettore e che eccellente aiuto” su una colonna della chiesa del Varignano: individuato e denunciato.

La Polizia di Viareggio ha trovato l’autore delle scritte rinvenute all’interno della Chiesa della Resurrezione di nostro Signore, vergate in arabo mentre nessun fedele era presente all’interno, nei pressi di due distinte cappelle interne prima di allontanarsi,

L’uomo, un cittadino marocchino di 45 anni, senza fissa dimora, è stato individuato in località Bicchio dalla Digos, che lo ha denunciato per danneggiamento aggravato.

Il 45enne, irregolare sul territorio nazionale, era già stato accompagnato lo scorso 30 gennaio al Cpr di Potenza, considerata la pericolosità sociale dello stesso. L’uomo, gravato da diverse condanne per lesioni aggravate, furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, era stato rintracciato dalla polizia municipale di Viareggio in via Vetraia 17, durante lo sgombero di un appartamento occupato abusivamente dallo straniero e da altri connazionali che sono fuggiti.

Tuttavia, il personale sanitario addetto al centro per rimpatri di Potenza non lo ha ritenuto idoneo, per motivi sanitari, alla permanenza nel centro. Pertanto, dopo un giorno è stato dimesso ed è tornato sul territorio della provincia di Lucca, compiendo il gesto per cui è stato denunciato, solo pochi giorni dopo il rientro da Potenza.