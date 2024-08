Due costole incrinate per il vigile del fuoco travolto da un’esplosione durante un incendio

Getting your Trinity Audio player ready...

MASSAROSA – Ha due costole incrinate il vigile del fuoco che è rimasto ferito durante lo spegnimento di un incendio lo scorso 21 agosto a Bargecchia, frazione di Massarosa, in provincia di Lucca.

La squadra di vigili del fuoco di Viareggio, composta da cinque unità, era intervenuta ieri in via delle Sezioni a Massarosa per estinguere un incendio sviluppatosi nello scantinato di una villetta. Al loro arrivo due colleghi sono entrati nello scantinato invaso da un denso fumo per localizzare l’origine delle fiamme. Piazzato un motoventilatore per aspirare i fumi di combustione, i due colleghi hanno udito dei crepitii provenire dalla stanza dove erano alloggiate le batterie di accumulo dell’impianto fotovoltaico. Il caso ha voluto che, nel brevissimo tempo necessario alla preparazione all’utilizzo dell’estintore, l’incendio abbia portato all’esplosione delle batterie e i due colleghi siano stati investiti dall’onda d’urto e dalle fiamme. Uno dei due è stato sbalzato a terra e, racconta, di aver sentito un forte impatto al petto e tanto calore.

Grazie alla pronta assistenza dell’altro collega è riuscito a raggiungere le scale dello scantinato per poi essere portato fuori dal resto della squadra. Avvertito un forte malore e nausea è poi svenuto per qualche secondo. Nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza i colleghi hanno applicato tutte le manovre di primo soccorso sanitario)alle quali i vigili del fuoco sono addestrati.

Il collega è stato poi trasferito all’ospedale Versilia dove gli sono state diagnosticate due costole incrinate. Si attendono le dimissioni nel pomeriggio del 21 agosto.