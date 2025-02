Esce da casa e non dà più notizie: partite le ricerche per una 74enne di Camaiore

Getting your Trinity Audio player ready...

CAMAIORE – Un’altra ricerca di una persona scomparsa nel territorio di Camaiore. È scattata dalla mattina del 17 febbraio.

Le ricerche sono partite per Bruna Tomei, per tutti Brunella, 74enne di una frazione collinare del comune di Camaiore. Quando è scomparsa aveva in testa un fazzoletto rosso e potrebbe essere in possesso di una torcia,

Sul posto per le ricerche i vigili del fuoco: oltre alla squadra ordinaria ha operato il reparto volo di Cecina, un’unità di comando locale con operatori specializzati nella topografia applicata al soccorso e un operatore di sala operativa.

In arrivo anche le unità cinofile e il piloti di droni.