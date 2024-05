Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – Frode fiscale e riciclaggio, sequestro 12.5 milioni. Coinvolta Lucca

Frode fiscale e riciclaggio, anche Lucca coinvolta nella maxi operazione della Guardia di Finanza di Terni in corso la mattina di giovedì 23 maggio 2024 in Italia e in Romania.

Con sequestro di beni per oltre 12 milioni e mezzo di euro.

Oltre 50 uomini della Guardia di Finanza di Terni, con il supporto di militari del Servizio Centrale I.C.O. e dei Reparti del Corpo sub-delegati, impegnati, in Italia e all’estero, nell’esecuzione di un provvedimento cautelare patrimoniale nei confronti di 42 persone fisiche e di 39 persone giuridiche, per un totale di 12.552.360,53 Euro.

Provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Terni, per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, alle indebite compensazioni, all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele, impiego di denaro proveniente da delitto in attività economiche, al riciclaggio ed all’autoriciclaggio.

Operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Terni.

Sono stati individuati e colpiti da provvedimento ablativo complessi aziendali, beni e disponibilità finanziarie degli indagati nel territorio di Terni e di altre 14 province. Si tratta di Milano, Torino, Novara, Verona, Lucca, L’Aquila, Teramo, Viterbo, Roma, Napoli, Potenza, Catania, Sassari e Nuoro. Nonché in Romania, grazie alla collaborazione delle Autorità giudiziarie tramite EUROJUST.

Come si legge nel documento datato 23 maggio 2024 firmato dal procuratore della Repubblica di Terni Alberto Liguori, “sotto la costante direzione della Procura della Repubblica di Terni è stata posta in essere una penetrante attività di indagine volta a disvelare in Italia e all’estero le ingenti disponibilità finanziarie e patrimoniali dei sodalizi indagati che oggi sono oggetto di sequestro”