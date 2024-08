Giovane di 21 anni muore annegato nel mare di Viareggio

Getting your Trinity Audio player ready...

VIAREGGIO – I soccorsi sono stati inutili, anche se tempestivi. Nulla hanno potuto fare gli assistenti ai bagnanti e i sanitari inviati dal 118 della Toscana del Nord per salvare la vita a un 21enne, originario del Camerun, morto nello specchio d’acqua davanti ai bagni Dori e Flora a Viareggio.

Due ragazze che erano in mare su un pedalò, a circa 50 metri dalla riva, hanno notato il giovane in acqua con la faccia in giù ed hanno avvertito i bagnini. Il corpo è stato portato a riva e sono iniziati i tentativi di rianimazione, anche con il medico a bordo dell’ambulanza della Croce Rossa Italiana. Il giovane è stato anche intubato ma alla fine è morto in ambulanza.

Sul posto, per gli accertamenti sulle cause della tragedia, anche il personale della Capitaneria di Porto. Secondo le prime ipotesi il 21enne, che era in spiaggia dal pomeriggio insieme ad alcuni amici connazionali, potrebbe aver avuto una congestione che, una volta in acqua, gli sarebbe stata fatale.