Muore a 44 anni in sella allo scooter nello scontro con un’auto

ALTOPASCIO – Un impatto fatale, che non ha lasciato scampo a un uomo di 44 anni di origine marocchina.

Nella notte fra il 21 e il 22 agosto l’incidente mortale si è verificato ad Altopascio, in provincia di Lucca, all’incrocio fra via San Giuseppe e via Roma, per una dinamica che è sotto la lente dei carabinieri della stazione di Capannori. Il 44enne, residente a Capannori, in scooter, si è scontrato contro un’auto condotta da un altopascese che, seppur in stato di choc, non ha avuto bisogno di cure mediche dopo l’impatto.

Troppo gravi le ferite per far sperare nell’intervento risolutivo dei medici, arrivati su coordinamento della centrale del 118 della Toscana del Nord, con l’ambulanza della Misericordia di Montecarlo. I sanitari hanno dichiarato il decesso dell’uomo e la salma, dopo l’autorizzazione del magistrato, è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Lucca.