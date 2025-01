Muore a 63 anni a Viareggio per il monossido di carbonio

Getting your Trinity Audio player ready...

VIAREGGIO – Un’altra vittima per il monossido di carbonio. Stavolta a Viareggio.

I vigili del fuoco sono intervenuti nella serata del 16 gennaio in via dei Comparini a Viareggio, su richiesta del 118, per verificare la presenza di monossido di carbonio all’interno di una abitazione.

Nella casa è stato rinvenuto il corpo di un uomo di 63 anni, per il quale il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto anche gli agenti di polizia del commissariato di Viareggio per verificare eventuali responsabilità nell’episodio.