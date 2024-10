Muore nello scontro in bici contro un’auto

Getting your Trinity Audio player ready...

CAPANNORI – Incidente mortale nella mattinata del 14 ottobre nel territorio di Capannori, in provincia di Lucca.

La dinamica è ancora da chiarire ma in uno scontro fra un’auto e una bici sul viale Europa a Marlia ha avuto la peggio un uomo di 60 anni che viaggiava sul mezzo a due ruote. Sul posto è accorso il personale sanitario ma non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto l’auto medica, con infermiere a bordo, l’elisoccorso Pegaso 3 (la cui missione è stata abortita a causa del decesso) e la polizia municipale per i rilievi del sinistro e per chiudere l’arteria stradale in attesa della conclusione dell’operazione di soccorso.