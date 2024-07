Prodotti non sicuri o venduti senza autorizzazione in un negozio di Viareggio

Getting your Trinity Audio player ready...

VIAREGGIO – Controlli nei negozi della Guardia di Finanza per la stagione estiva, sotto la lente le attività della costa.

Il gruppo di Viareggio nell’ambito di questi controlli straordinari ha trovato in un punto vendita all’ingrosso di articoli per la casa numerosi beni venduti in violazione delle norme prescritte dal codice del consumo: 29mila tra pile, giocattoli, accessori per la casa, bigiotteria varia e accessori vari. Tutta la merce è stata sequestrata in vista della confisca.

Sugli scaffali anche accessori da fumo, come cartine e filtri, presenti sugli scaffali dell’attività commerciale, posti alla vendita senza le prescritte autorizzazioni. In totale 10550 prodotti tutti messi sotto sequestro cautelare amministrativo.

L’esercente, di origine cinese, è stato raggiunto da due verbali di accertamento per la successiva irrogazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 516 euro a un massimo di 35832 euro per i prodotti non sicuri e di una sanzione pecuniaria da un minimo di 5mila euro a un massimo di 10mila per la vendita dei prodotti accessori del fumo.