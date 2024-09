Getting your Trinity Audio player ready...

LIDO DI CAMAIORE – Ragazze uccise da auto, arrestata conducente. Duplice omicidio stradale

Arrestata Katia Pereira Da Silva, 44 anni, che alla guida della sua auto Mercedes nella serata di mercoledì 18 settembre ha investito a Lido di Camaiore un gruppi sette ragazzi. Morte due ragazze tedesche di 18 e 19 anni che erano in vacanza in Versilia. La Procura di Lucca ha aperto un’inchiesta per il duplice omicidio stradale e lesioni. La conducente, residente a Viareggio, è agli arresti domiciliari. Portata all’ospedale Versilia, è risultata negativa a test tossicologici.

Il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci: “Immagini sconvolgenti. Una cosa mai vista. Lo choc per l’accaduto si unisce al cordoglio per le due povere ragazze rimaste uccise e alla vicinanza alle famiglie dei feriti”.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto ha ‘bucato’ due semafori rossi lungo via Italica: al primo incrocio con via Roma ha investito le due ragazze tedesche, decedute immediatamente. Al secondo incrocio con viale Colombo ha investito i 5 ragazzi.

L’impatto a più di 80 chilometri all’ora non ha lasciato scampo alle due turiste tedesche (avrebbero compiuto 18 e 19 anni tra pochi giorni), residenti a Duisburg, che sono morte sul colpo, centrate dall’auto. L’auto, dopo aver travolto altre cinque persone, si è poi schiantata contro auto in sosta.

La donna alla guida dell’auto è stata portata sotto choc all’ospedale Versilia, dove è risultata negativa ai test tossicologici. Dopo essere stata piantonata dalle forze dell’ordine in ospedale, giovedì 19 settembre mattina gli agenti della polizia l’hanno condotta nella sua abitazione viareggina in regime di arresti domiciliari.

“Non ricordo che cosa è successo”, avrebbe detto la donna nei primi concitati momenti dopo il tragico incidente.

Il ferito più grave resta la persona portata in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale di Cisanello a Pisa per un politrauma. Due feriti sono ricoverati all’ospedale Apuane di Massa e altri 2 all’ospedale Versilia, tutti giudicati gravi ma non in pericolo di vita.

Gli investigatori della polizia stradale in queste ore stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.