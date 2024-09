Getting your Trinity Audio player ready...

LIDO DI CAMAIORE – Tragedia Lido di Camaiore: è il giorno del lutto cittadino

Tragedia Lido di Camaiore, è il giorno del lutto cittadino. Il sindaco Marcello Pierucci ha firmato un’ordinanza con cui ha proclamato il lutto cittadino venerdì 20 settembre per il drammatico incidente in cui due ragazze tedesche di 17 e 19 anni sono state travolte e uccise da una Mercedes nella serata di giovedì 19 settembre.

Le ragazze, di Duisburg, erano in gita scolastica nella cittadina della Versilia in provincia di Lucca.

Ferite altre cinque persone. La conducente dell’auto, Katia Pereira Da Silva, 44 anni, abitante a Viareggio, è agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale multiplo e lesioni gravissime.

Il sindaco Marcello Pierucci ha contattato il sindaco di Duisburg, città tedesca di provenienza delle due vittime, per esprimere il cordoglio e le condoglianze da parte di tutta la città della Versilia.

Gli uffici comunali osservano venerdì 20 settembre un minuto di silenzio. L’amministrazione comunale invita tutte le attività e tutti i cittadini a fare altrettanto.

Il punto del procuratore di Lucca Domenico Manzione. Attività investigativa della Sezione Polizia Stradale di Lucca, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lucca

“Da una prima ricostruzione una

donna, alla guida di un veicolo Mercedes “GLA”, con a bordo una passeggera,

percorreva a velocità molto elevata la via Italica e all’altezza dell’intersezione

semaforica con la via Roma Capitale, investiva, cagionandone la morte sul colpo,

due ragazze di nazionalita tedesca, di cui una minorenne, intente a percorrere la

predetta via lungo il marciapiede rialzato in corrispondenza dell’attraversamento

pedonale e feriva una terza persona anch’essa di nazionalità tedesca. La conducente

del mezzo proseguiva la marcia per circa 250 mt, senza fermarsi e senza ridurre la

velocità, andando prima ad impattare contro il palo semaforico all’intersezione con

via Colombo, che abbatteva, quindi travolgendo altri tre pedoni per poi concludere la propria corsa quando urtava due veicoli in sosta. Le ragazze decedute e la giovane

ferita facevano parte di un gruppo in gita scolastica e alloggiavano presso un hotel di

Lido di Camaiore, mentre gli altri feriti facevano parte di un gruppo di visitatori

francesi. La conducente del veicolo, illesa, veniva accompagnata dalla volante del

Commissariato di P.S. di Viareggio presso l’ospedale Versilia per gli accertamenti

etilometrici e tossicologici che in tarda serata davano esito negativo. Alla donna

veniva applicata la misura degli arresti domiciliari in attesa della convalida da parte

del giudice per le indagini preliminari. Due feriti sono stati dimessi,

mentre altri tre sono ancora ricoverati ma, al momento, non sono in pericolo di vita”.