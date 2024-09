A Paolo Rossi e alla trasmissione ‘Propaganda Live’ il premio della satira di Forte dei Marmi

Getting your Trinity Audio player ready...

FORTE DEI MARMI – È tutto pronto per la serata del 14 settembre e con la premiazione del Premio Internazionale di Satira Politica di Forte dei Marmi, alla Capannina di Franceschi. Tanti i premiati: spiccano i nomi di Paolo Rossi e di Diego Bianchi, in arte Zoro, di Propaganda Live.

Diretto da Beppe Cottafavi, editor e semiologo, inventore di Comix e responsabile delle pagine culturali del quotidiano Domani, il Premio vanta una storia lunga 52 anni, che hanno fatto di Forte dei Marmi il presidio della satira e della critica più dissacrante e scorretta. Citando le parole di Leonardo Sciascia, pronunciate in occasione del ritiro del suo premio nel 1980, “La satira è il luogo di confine tra la letteratura, il potere e la gente”.

“Si rinnova la ormai ultra cinquantennale piacevolissima consuetudine – afferma il sindaco di di Forte dei Marmi, Bruno Murzi – della consegna dei premi Satira Politica del Comune di Forte dei Marmi Anche in questa edizione abbiamo un ricco parterre di premiati che coniuga da un lato personaggi per così dire “storici” come Paolo Rossi, a nuove leve dell’umorismo, anche se già consolidate sui social come gli stand-up comedian che saranno premiati. Pregevole come sempre, il lavoro della giuria con il presidente Beppe Cottafavi e i membri Stefano Andreoli, Giulio D’Antona e Fabio Genovesi. Forte dei Marmi è la capitale della satira e tale vuole restare quest’anno e negli anni a venire perché attraverso il Premio vogliamo mantenere viva la capacità di farci conoscere, incontrare premiare persone e personaggi che sono in grado di guardare e raccontare la realtà da un’angolazione diversa, non scontata, umoristica e anche dissacrante”.

Numerosi e variegati gli ospiti che sabato 14 settembre, alle ore 18, riceveranno il Satiro dagli artigli affilati che Altan ha disegnato appositamente per il Premio: tra loro l’attore comico Paolo Rossi – premiato per la sua ultraquarantennale carriera teatrale e per l’interpretazione nel film Gloria! di Margherita Vicario – e il conduttore Diego Zoro Bianchi, che ritirerà il riconoscimento per la trasmissione di La7 Propaganda Live, subito dopo aver dato il via all’ottava stagione del programma (la prima puntata andrà in onda venerdì 13).

Con loro anche il giornalista e scrittore Filippo Ceccarelli, premiato per il suo libro B. Una vita troppo, titanico e imperdibile memoir sulla vita di Silvio Berlusconi, e Maicol & Mirco, pseudonimo del fumettista Michael Rocchetti, le cui vignette profonde e essenziali illustrano in pianta stabile la prima pagina del Manifesto.

Tre gli stand-up comedian premiati, a testimonianza che il linguaggio della stand-up è una realtà ormai consolidata anche nel nostro paese: Giorgia Fumo, maestra nell’ironizzare sul mondo del lavoro e sugli stereotipi dell’educazione femminile; Horea Sas, trentenne che racconta il quotidiano disincanto di una generazione precaria e squattrinata; e Nathan Kiboba, approdato a Le Iene con i suoi monologhi senza filtri sul razzismo e sulla sua esperienza di immigrato.

A completare la squadra dei vincitori Alessandro Arcodia, inviato del programma Splendida Cornice, star del web con i suoi esilaranti reportage su La mia Liguria e sul degrado della capitale; e infine, nella duplice veste di premiati e conduttori della cerimonia, i Contenuti Zero, funambolico collettivo di giovani attori e musicisti in grado di spaziare tra teatro e tv (vedi Bar Stella, al fianco di Stefano De Martino), apprezzatissimi sui social grazie alle loro parodie storiche divenute virali (imperdibili gli sketch con i messaggi vocali di Dante Alighieri, e quello di Mozart costretto a suonare le musichette di attesa dei call center).

L’ingresso alla premiazione, come di consueto, è gratuito fino a esaurimento posti; è possibile prenotarsi telefonicamente chiamando il numero 0584.280292 oppure recandosi presso l’Ufficio informazioni turistiche di Forte dei Marmi, in via Carducci 6.