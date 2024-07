Il Festival Pucciniano festeggia 70 anni nell’anno del centenario della morte del Maestro

Getting your Trinity Audio player ready...

Tutto pronto per la nuova stagione del Festival Pucciniano, che giunge alla sua 70esima edizione nell’anno del centenario della morte del Maestro a Bruxelles.

Firma il cartellone di questa edizione straordinaria, in programma dal 12 luglio al 7 settembre, Pier Luigi Pizzi con la proposta di sei nuovi allestimenti di capolavori pucciniani rappresentati in ordine cronologico secondo la loro prima esecuzione: Le Willis – Edgar, Manon Lescaut, La Bohéme, Tosca, Turandot.

Completa il programma pucciniano l’evento speciale Madama Butterfly, in occasione delle celebrazioni dei 120 anni dalla nascita dell’opera, con la ripresa di due rappresentazioni il 31 agosto e il 7 settembre.

Un totale di 17 serate d’opera nella cornice unica del Gran Teatro all’aperto sulle sponde del Lago Massaciuccoli per l’unico Festival al mondo dedicato al compositore toscano che segna la tappa di 70 edizioni.

Viareggio e Torre del Lago Puccini da tempo si sono preparate per celebrare nel 2024 il loro genius loci e di recente c’è stata l’inaugurazione del belvedere restaurato.

“Abbiamo voluto che il Festival del Centenario fosse una sintesi del genio creativo di Puccini – afferma il direttore artistico Pier Luigi Pizzi – Il progetto artistico, concepito come unico, prevede i primi cinque titoli, Le Willis con Edgar, Manon Lescaut, La Bohème, Tosca, messi in scena in ordine cronologico secondo la loro nascita, seguendo il percorso del compositore e la sua crescita artistica, dagli inizi e fino all’ultima opera, Turandot, rimasta incompiuta e da noi proposta come lui ce l’ha lasciata. A un secolo dalla scomparsa, la popolarità di Giacomo Puccini non è mai diminuita, semmai è cresciuta. A renderlo attuale sta il fatto, che nel suo teatro e nella profonda umanità delle sue creature ci si continua a riconoscere. Il suo teatro parla a tutti, è universale. Ancora oggi credo sia un modello, per chi voglia scrivere per l’opera lirica. Sono note le sue complicate vicende familiari e non solo, ma si sa anche quanto fosse legato alla sua terra e al lago Massaciuccoli, dove sfogava la passione per la caccia. In tutte le sue opere Puccini ha magistralmente costruito dei personaggi indimenticabili, pensiamo a Calaf, Mario Cavaradossi, Rodolfo, De Grieux, per non citare che i più popolari, ma ha regalato a quelli femminili i momenti più sublimi. Manon, Mimì, Cio-Cio-San, Liù che continuano a commuoverci fino alle lacrime”.

Queste le date: Le Willis – Edgas 12 e 19 luglio, Manon Lescaut 13 luglio e 2 agosto, La Bohéme 20 e 27 luglio, 8 e 22 agosto, Tosca 26 luglio, 9, 18 e 24 agosto, Turandot 3, 10, 17 e 23 agosto, Madama Butterfly 31 agosto e 7 settembre.

Oltre al Festival il Gran Teatro Puccini ospiterà anche alcuni eventi speciali del cartellone di Estate Leggerissima 2024: il 5 agosto il concerto del Volo Tutti per un capolavoro, il 7 agosto il Ribelle Summer Tour di Loredana Bertè e il 21 agosto il concerto di Tony Hadley. Il 17 luglio grande attesa anche per il Gala Roberto Bolle and Friends.