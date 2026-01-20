Lucca Summer Festival cala l’asso: i Pooh in Piazza Napoleone per la festa dei 60 anni

Un debutto assoluto in una delle cornici più prestigiose d’Italia. La storia della musica italiana si prepara a risuonare tra le mura di Lucca. I Pooh saliranno per la prima volta sul palco del Lucca Summer Festival il prossimo 29 luglio, arricchendo un cartellone già stellare.

L’occasione è solenne: il tour “Pooh 60 – La nostra storia – Estate”. Non è solo un concerto, ma la celebrazione di un mito nato nel 1966 dall’intuizione di Valerio Negrini. Dopo l’annuncio del ritorno nei palasport e la doppietta all’Arena di Verona (con la data del 16 maggio già sold out), la band conferma che il successo non conosce pause.

Lo show in Piazza Napoleone promette di essere un viaggio emotivo e visivo. Le scenografie e le grafiche saranno curate nei minimi dettagli per ripercorrere sei decenni di carriera, citando esplicitamente l’iconico tour del 1991. Sarà una serata di condivisione intergenerazionale, tra hit che hanno fatto da colonna sonora a milioni di italiani e oltre 100 milioni di dischi venduti.

L’anno del sessantennale porterà anche novità discografiche, con uscite antologiche previste nei prossimi mesi. Intanto, l’attenzione è tutta sul botteghino: i biglietti saranno disponibili dalle ore 14:00 di domani su TicketOne.

Con questo annuncio, il Lucca Summer Festival blinda un’edizione memorabile. I Pooh si aggiungono a una line-up che vede già confermati giganti internazionali come Jamiroquai, Neil Young, Katy Perry e Ludovico Einaudi.