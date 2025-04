Lucca verso la nascita di una Expo del Fumetto, il ministro Giuli in visita al cantiere

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – Il ministro della cultura, Alessandro Giuli a Lucca ha fatto visita al cantiere dell’Expo del Fumetto accompagnato da Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games, insieme al sindaco di Lucca, Mario Pardini e a Nicola Lucchesi, amministratore unico di Lucca Crea e alle altre autorità cittadine.

Il ministro si è complimentato per la vivacità culturale espressa da Lucca Comics & Games, rinnovando la vicinanza del ministero sia alla manifestazione sia alla città.

“È un posto dove già si vede e si prefigura tutto – ha commentato il ministro Giuli – Un progetto formidabile. La vitalità di questi cantieri dimostra vitalità culturale della città. Tutti gli impegni presi sull’Expo del Fumetto verranno onorati convintamente dal ministero e dai soggetti contraenti della futura Fondazione. Qui si può sognare a occhi aperti, un sogno lucido vista l’architettura, vista la presenza delle persone che ci lavorano, del sindaco e dello staff di Lucca Comics & Games. Il progetto andrà avanti speditamente e con tanta attenzione, ma anche con attenzione su Lucca Comics & Games. È la dimostrazione che il fumetto rappresenta una delle più importanti espressioni della cultura e dell’arte contemporanea. Lucca non avrà soltanto un museo, ma avrà una vetrina internazionale che darà primato assoluto alla città”.

Parlando ancora dell’Expo del Fumetto Giuli ha aggiunto: “È un progetto di rigenerazione urbana che inciderà nel rapporto con chi legge libri, chi assiste a spettacoli, un’offerta culturale integrata all’avanguardia, non soltanto a livello nazionale ma nel mondo”.

“La mostra a Roma di Yoshitaka Amano – ha infine aggiunto il Ministo Giuli – è un altro esempio interessante: Amano non è solo un illustratore ma è un artista di fama mondiale. Lucca è stata capace di metterlo a valore, diventando a Roma capitale nella capitale. Lucca Comics & Games porta i suoi saperi, ci sollecita a fare il nostro dovere come ministero, si dimostra capace di farsi capofila di un progetto così importante. E laddove ci saranno progetti per lanciare iniziative di questa portata, ci troverete lì, a fianco a Lucca Comics & Games”.

“Il Ministro Giuli, con la sua presenza ha confermato la vicinanza delle istituzioni governative alla nostra città – afferma il sindaco di Lucca Mario Pardini È stata l’occasione di parlare insieme a lui del legame fra Lucca ed il fumetto, attraverso un sopralluogo insieme agli uffici comunali ed alla dirigenza di Lucca Crea dove sorgerà il nuovo Expo Comics, ma anche per una passeggiata in centro con tappe sul cantiere di piazza Napoleone – che inaugureremo fra pochi giorni in tempo per la partenza della cronometro del Giro d’Italia – e nella meravigliosa piazza San Michele“.

A Fornaci di Barga un museo di arte contemporanea

Rinasce grazie all’arte il più antico stabilimento italiano della Kme. Pensato negli anni Trenra del Novecento come opera sociale, sede di una scuola, questo luogo della Garfagnana ritorna alla sua funzione originaria. Si è inaugurato a Fornaci di Barga Mudy, il museo di arte contemporanea di Dynamo che diventa parte integrante del progetto di responsabilità sociale d’impresa portato avanti da Kme.