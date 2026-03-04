Fondi Pnrr e rigenerazione urbana: la Regione verifica l’avanzamento dei cantieri Pinqua nella Valle del Serchio

GARFAGNANA – L’amministrazione regionale toscana prosegue l’attività di monitoraggio sulle infrastrutture finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Nella giornata di ieri, 3 marzo, una delegazione istituzionale composta dall’assessora al Diritto alla casa, Alessandra Nardini, e dall’assessore all’urbanistica, Filippo Boni, ha condotto un esteso sopralluogo tecnico nei territori della Garfagnana e della Media Valle del Serchio.

L’ispezione ha riguardato lo stato di avanzamento del Programma innovativo della qualità dell’abitare (Pinqua), un piano strategico mirato alla rivitalizzazione del tessuto urbano e all’incremento dell’edilizia residenziale sociale.

L’iniziativa locale, denominata Abitare la Valle del Serchio, vede operare in veste di soggetti attuatori le Unioni dei Comuni della Garfagnana e della Valle del Serchio. Il macro-progetto coinvolge complessivamente diciotto amministrazioni comunali del territorio e assorbe uno stanziamento di oltre 23,6 milioni di euro.

Il perimetro degli interventi è vasto e strutturale. Il dossier prevede la realizzazione di 23 nuovi alloggi in formula cohousing e ulteriori 12 interventi di cohousing di paese destinati a potenziare i servizi di prossimità. Sul fronte della transizione ecologica e della rigenerazione, i fondi finanziano 13 opere di riqualificazione dei borghi, il recupero di 7 beni paesaggistici e culturali, l’efficientamento energetico di un immobile di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) da dodici appartamenti, oltre alla costruzione di un impianto di teleriscaldamento e di una piccola centrale a biomassa. Completano il quadro la realizzazione di parchi inclusivi, aree polivalenti e nuovi sistemi di accessibilità e sosta.

Durante la missione istituzionale, gli assessori, affiancati dagli amministratori locali, hanno visionato sei specifici siti. La maggior parte di queste opere risulta attualmente conclusa e pronta alla consegna. Nello specifico, i lavori sono terminati a Bagni di Lucca (riqualificazione di piazza Jean Varraud), a Coreglia Antelminelli (nuova area polivalente ‘Calavorno’ per sport e attività socio-ricreative), a Barga (riconversione funzionale dell’ex palestra Fornaci), a San Romano in Garfagnana (complesso abitativo per anziani e alloggi sociali) e a Villa Collemandina (parco inclusivo e strutture di cohousing). Risultano invece in via di ultimazione i cantieri per il cohousing situati nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana.

I vertici regionali hanno sottolineato la valenza dell’operazione. L’assessora Nardini ha evidenziato come le risorse Pinqua abbiano permesso agli enti locali di concretizzare opere altrimenti inaccessibili, coniugando il diritto all’abitare con la creazione di spazi di socialità, a beneficio di giovani coppie, anziani e persone con disabilità. L’assessore Boni ha posto l’accento sulla metodologia dell’intervento: una rigenerazione urbana di “vallata” che non cancella le strutture preesistenti, ma le riscopre assegnando loro nuove funzioni, nel pieno rispetto delle esigenze storico-antropologiche del territorio.

Il piano della Valle del Serchio costituisce una delle tre grandi proposte toscane approvate dal Ministero delle Infrastrutture, per un pacchetto complessivo di sovvenzioni pari a quasi 45 milioni di euro. Il monitoraggio della Giunta regionale proseguirà nei prossimi giorni presso i cantieri degli altri due macro-progetti finanziati: l’asse Nuove CA.SE. nei Comuni di Calenzano e Sesto Fiorentino, e il progetto C.A.S.C.I.N.A., che abbraccia i territori pisani di Cascina, Crespina-Lorenzana, Lari-Casciana Terme, Vicopisano, Calcinaia e San Giuliano Terme.