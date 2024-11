Aggredisce i sanitari, danneggia gli arredi al Noa di Massa e finisce in carcere

MASSA – Lesioni a personale sanitario, danneggiamento ai beni destinati all’assistenza sanitaria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Di questo dovrà rispondere un soggetto, di origine straniera, identificato dalla Polizia come l’autore di un grave episodio al Noa di Massa.

Il personale sanitario del Nuovo ospedale della Apuane aveva la presenza di un soggetto straniero che, in stato di alterazione da abuso di sostanze stupefacenti, stava aggredendo il personale sanitario presente e danneggianto l’interno della struttura ospedaliera.

Immediato l’arrivo in loco degli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico che, per contenere le escandescenze dello straniero e respingere le violenze di cui era diventati oggetto, hanno impiegato le sole funzioni di deterrenza della pistola a impulsi elettrici che hanno indotto lo straniero a desistere dai suoi malevoli intenti.

Una volta contenuto, gli operatori delle Volanti lo hanno identificato: si tratta di un magrebino, irregolare sul territorio nazionale, già conosciuto dalle forse dell’ordine per delitti contro il patrimonio, la persona, nonché quelli concernenti gli stupefacenti.

È stato dunque arrestato in flagranza di reato, anche in applicazione della recente modifica normativa introdotta dal decreto legge 137/2024 sulle aggressioni al personale sanitario. Si tratta della prima esecuzione nel comprensorio apuano dalla sua conversione in legge.

A seguito della celebrazione della direttissima, il giudice del tribunale di Massa ha convalidato l’arresto ed applicato allo straniero la misura della custodia cautelare in carcere.