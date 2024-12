Ambulanza si schianta contro un muro a Fivizzano: muore il paziente, tre i feriti

Getting your Trinity Audio player ready...

FIVIZZANO – Un gravissimo incidente ha coinvolto nel pomeriggio del 20 dicembre, poco prima delle 16, un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Monzone che trasportava un paziente.

Il mezzo si è schiantato contro un muro sulla strada che da Monzone porta a Vinca.

Nel sinistro, che si è verificato a Fivizzano, in provincia di Massa Carrara, la cui dinamica resta al vaglio delle forze dell’ordine, il paziente trasportato, un 94enne, è morto, uno dei soccorritori, un 50enne, è stato soccorso da Pegaso 3 e trasportato all’ospedale pisano di Cisanello mentre l’autista di circa sessant’anni è stato soccorso dall’auto medica di Fivizzano e condotto all’ospedale Apuane di Massa. In ospedale anche un altro volontario molto giovane per conseguenze di poco conto.