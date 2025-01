Caritas dell’Annunziata a Carrara, in un anno serviti oltre 16mila pasti

Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – Centro sociale Caritas dell’Annunziata a Carrara: nel 2024 serviti oltre 16mila pasti.

È questo il bilancio presentato nell’ambito del cambio della guardia al Centro sociale Caritas dell’Annunziata Odv: don Andrea Forni ha preso il posto di don Cesare Benedetti come presidente dell’associazione.

Al suo fianco, oltre al vicepresidente Francesco Pardi, il direttivo composto da 12 persone e circa 70 volontari. Tutti loro sono divisi su diversi turni che comprendono ognuno un cuoco responsabile della cucina assistito da almeno altre tre persone a cui si aggiungono poi gli addetti al magazzino e alla segreteria.

La mensa di via Bassagrande è aperta a pranzo tutti i giorni dell’anno e distribuisce mediamente dai 40 ai 70 pasti ogni turno. Complessivamente nel solo 2024 il Centro sociale dell’Annunziata ha distribuito, sia nella propria mensa che con pacchi che sono stati consegnati a chi ne ha fatto richiesta, 16496 pasti. Inoltre, da quando Carrara è stata individuata come porto sicuro l’associazione si fa carico, di concerto con il Comune, di preparare i pasti per i migranti che sbarcano nel nostro scalo: 1809 a partire dal 2023. Quotidianamente, inoltre, al Centro Caritas dell’Annunziata è attivo un servizio doccia che nel 2024 è stato utilizzato circa mille volte.

“Il Centro sociale Caritas dell’Annunziata rappresenta una risorsa importantissima non solo per il Comune, ma per tutto il nostro territorio – dice la vicesindaca e assessore al Sociale Roberta Crudeli -. Ogni giorno i suoi volontari danno una risposta concreta ai bisogni di tantissime persone e di tantissime famiglie riuscendo con il loro impegno a fare la differenza. Come amministrazione siamo ben consapevoli del gran lavoro svolto dall’associazione e per questo ci siamo impegnati per dare anche noi una risposta concreta alle sue necessità rinnovando la convenzione per l’utilizzo della mensa e aumentando lo stanziamento annuo in suo favore da 25mila fino a 40mila euro. Ci tengo infine a ringraziare, a nome mio e di tutta la città, le donne e gli uomini del centro sociale, a salutare con grande affetto don Cesare Benedetti e a fare un grande in bocca al lupo a don Andrea Forni”.