Danni ingenti per il rogo alla ditta artigianale di Massa

MASSA – In fiamme vetroresina e altro materiale all’esterno di una ditta artigianale in via Massa Avenza a Massa, la Carbonovus.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Massa Carrara che, con il supporto di mezzi provenienti dalla Spezia e da Lucca, per un totale di 25 unità, ha circoscritto l’incendio alla parte esterna della ditta.

Dopo le operazioni di spegnimento della parte centrale del rogo sono iniziate le opere di smassamento, preliminari alla bonifica dell’area e all’analisi sugli effetti di quanto bruciato nell’aria.

Da chiarire anche le cause dell’incendio, che hanno fatto sprigionare un denso fumo nero in colonna nell’area.

Dal sindaco Francesco Persiani, in serata, le consuete raccomandazioni in casi del genere e in attesa di chiarimenti: “Comprendiamo la preoccupazione della popolazione e stiamo monitorando attentamente la situazione. Come concordato con il prefetto che ha convocato subito il Centro Coordinamento Soccorsi si raccomanda alla cittadinanza di rimanere in casa e chiudere finestre e porte per evitare l’esposizione al fumo nelle zone limitrofe all’incendio. Evitare di recarsi nella zona dell’incendio. Nella zona di Alteta e in quelle limitrofe all’incendio evitate di stare all’aperto. I condizionatori nelle case possono restare accesi”.

“Abbiamo attivato – conclude il sindaco – tutte le risorse della protezione cvile per garantire la sicurezza dei cittadini e stiamo collaborando con le autorità competenti per monitorare la qualità dell’aria e valutare eventuali rischi per la salute pubblica. Vi assicuriamo che stiamo facendo tutto il possibile per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile e minimizzare l’impatto sull’ambiente e sulla comunità. Ringraziamo la popolazione per la collaborazione e la comprensione in questo momento di emergenza“.