Esce di strada con il tir carico di marmo e fa un volo di tre metri

CARRARA – Si scontra con una vettura ed esce di strada facendo un volo di circa tre metri.

Se l’è cavata solo con qualche contusione il conducente di un mezzo pesante rimasto coinvolto in un incidente nelle vicinanze della cava di Calocara a Carrara, nel bacino marmifero di Miseglia.

Il camion, che trasportava marmo, è finito giù dal percorso. Il camionista è rimasto ferito ma in maniera non grave: solo qualche contusione, ed è stat portato in codice giallo all’ospedale Apuane.

Sil posto sono interventui automedica, ambulanza di Fantiscritti e vigili del fuoco. Avvertiti anche gli operatori della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisll).